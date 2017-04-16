〈北部〉假冒稽查員 苗縣「違建蟑螂」上門騙
2017-04-16
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府工商發展處近兩個月來陸續接獲民眾洽詢電話，分別指只要付款，可以協助處理住家違建免拆，及假冒稽查人員登門稽查的情形。工商發展處長黃智群表示，他在縣府服務多年，第一次碰上「違建蟑螂」情事，籲請民眾可逕向使用管理科查詢，也強調縣府目前沒收取拆除費用，請民眾注意，避免遭騙。
工商發展處於二月間，獲一通民眾洽詢電話，指有不明人士到他住家，指他家頂樓加蓋是違章建築，若不想被拆，可以協助處理住家違建免拆，不過需要「手續費」；三月間，工商發展處又接獲另一通民眾電話，詢問縣府是否有派員到他家稽查違建，並表示「得支付相關拆除費用」。黃智群說，這些都是疑似「違建蟑螂」。
黃智群指出，「違建蟑螂」過去大多發生在地狹人稠的大都會區，苗栗縣民風純樸，過去不曾接獲相關反映。第一通電話反映原本以為是個案，沒想到事隔一個月再度發生，研判可能會有第三、第四起等，提醒民眾留意。
拆違建不收費 縣府籲勿上當
黃智群說，縣府目前列管的違建戶數約兩千八百戶，辦理違章建築業務，有標準流程。首先是「受理查報」，接著為「認定」，再來是「補辦手續」或「自行拆除」，若違建人逾期未補辦手續或補辦手續不合規定者或不願自行拆除，縣府再視預算，依年度依序排程拆除，目前縣府也不收取拆除費用。
黃智群表示，「違建蟑螂」利用民眾違法在先，心生理虧、恐懼的心態，進行詐騙恫嚇，不但可能造成金錢的損失，違建還是得面臨拆除命運，建議民眾在房舍拆除、修繕、增建或興建前，向建管機關申請許可，擺脫「違建蟑螂」。
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