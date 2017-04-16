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〈北部〉APEC電腦鼠走迷宮 龍華科大獲4大獎

2017-04-16

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龍華科技大學電子工程系學生蔡欣翰、廖桓頡，參加美國「APEC電腦鼠走迷宮國際競賽」，囊括冠亞軍、最佳學生及最快單趟成績等四項大獎，獲頒一千四百美元獎金；學校表示，這也是蔡欣翰、廖桓頡繼去年包辦冠亞軍後再次連莊，是台灣在此項國際競賽的最佳成績。

學校表示，美國「APEC電腦鼠走迷宮國際競賽」，三月底在佛羅里達州坦帕市舉行，今年共有來自美國、英國、日本及台灣等四個國家、十二支隊伍參賽，龍華科大電子工程系老師蘇景暉、李齊雄，帶領嵌入式控制系統研究室指導學生蔡欣翰、廖桓頡參賽，與各國好手同場較勁。

學校表示，蔡欣翰的「Diu-Gow 4」僅以廿五‧九秒的時間就找到通往迷宮終點的路徑，最快單趟成績是六‧二一八秒，最後奪下第一名、最佳學生及最快單趟成績等獎項；廖桓頡的「Hippo C」以兩秒的差距居次、獲得第二名，成績均大幅領先其它各國隊伍。

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  • 龍華科大電子工程系團隊，囊括美國「APEC電腦鼠走迷宮國際競賽」四大獎項。（龍華科大提供）

    龍華科大電子工程系團隊，囊括美國「APEC電腦鼠走迷宮國際競賽」四大獎項。（龍華科大提供）

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