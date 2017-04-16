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〈北部〉龍岡米干節不潑水 高僧灑水祈福

2017-04-16

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕「龍岡米干節」系列活動「潑水節」昨天登場，雖因石門水庫水情吃緊而不能打水仗，但三寶寺高僧灑水祈福，祈求民眾未來一年事事順利、風調雨順；市長鄭文燦也接受高僧灑水祈福，他說今天還有活動，歡迎民眾體驗雲南文化的魅力。

鄭文燦與民眾跟隨高僧誦經，接受灑水祈福後就開心用「打歌」、享用米干美食等歡度節慶；鄭文燦說，「潑水節」是雲南邊界的習俗，希望民眾用虔誠的心在潑水的過程中，把身上的不順利與不愉快都洗掉，今年雖沒潑水，但由高僧領導民眾誦經、為民眾灑水祈福，同樣祈祝來年一切平安。

鄭文燦期許市府積極推動的異域故事館設立後，能像龍岡米干節一樣，吸引更多人深入了解異域孤軍的歷史故事與文化。

今天是「潑水節」活動第二天，白天同樣有高僧灑水祈福、潑水舞表演等，晚間「水花晚會」有擺夷潑水舞、水傣舞接力演出；廿二日、廿三日龍岡米干節系列活動「火把節」登場，分別有雲南之夜、火舞晚會，精彩可期，相關訊息可洽http://ricenoodlefestival.tycg.gov.tw

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  • 孔雀舞在龍岡米干節活動中非常吸睛。（記者周敏鴻攝）

    孔雀舞在龍岡米干節活動中非常吸睛。（記者周敏鴻攝）

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