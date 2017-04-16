〈北部〉千年沉香媽祖聖像贈仁海宮 鄭文燦見證

2017-04-16

〔記者周敏鴻／中壢報導〕中壢區仁海宮獲得藏傳佛教文物收藏家「江老師」江敏吉家族捐贈一尊「千年沉香媽祖聖像」、一座四百年歷史的青銅香爐，昨天舉辦贊贈儀式，邀請市長鄭文燦見證，與信眾提前歡慶天上聖母聖誕。

農曆三月廿三日是媽祖聖誕，仁海宮提前在昨天舉辦「天上聖母聖誕千秋祝壽大典暨入火安座一八七週年慶典」，除了發送壽桃讓信眾分享福氣，還舉辦演唱會邀請藝人玖壹壹熱力開唱，為媽祖祝壽。

市長讚江敏吉 展現虔誠信仰

市長鄭文燦參加慶典見證「千年沉香媽祖聖像」贊贈儀式，他說，江敏吉認為文化資產屬於社會共有，毫不藏私地將沉香木雕刻而成的媽祖聖像捐給中壢仁海宮，展現虔誠的信仰。

「千年沉香媽祖聖像」重達五十七公斤、高一○九公分、寬六十五公分，是由中國福建沉雕大師李鳳強帶領團隊，耗時兩年以十萬刀精心完成，信眾們相信沉香木雕刻媽祖聖像未來定能成為仁海宮的重要文化資產。

江敏吉的兒女代表參加贊贈儀式，江敏吉的大兒子江赫說，父親的心願是要設立一座博物館，讓收藏超過卅年的藏傳佛教文物與法器可以展示，未能設立博物館前，經鄭文燦牽線，捐贈「千年沉香媽祖聖像」給地方信仰中心的仁海宮，盼仁海宮的香火更鼎盛、信眾都闔家平安。