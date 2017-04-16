| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
毒蟲駕車高速衝撞 孝子慘死輪下 驚悚瞬間！嘉義毒蟲暴衝車禍 1死3傷影片曝光 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉千年沉香媽祖聖像贈仁海宮 鄭文燦見證

2017-04-16

〔記者周敏鴻／中壢報導〕中壢區仁海宮獲得藏傳佛教文物收藏家「江老師」江敏吉家族捐贈一尊「千年沉香媽祖聖像」、一座四百年歷史的青銅香爐，昨天舉辦贊贈儀式，邀請市長鄭文燦見證，與信眾提前歡慶天上聖母聖誕。

農曆三月廿三日是媽祖聖誕，仁海宮提前在昨天舉辦「天上聖母聖誕千秋祝壽大典暨入火安座一八七週年慶典」，除了發送壽桃讓信眾分享福氣，還舉辦演唱會邀請藝人玖壹壹熱力開唱，為媽祖祝壽。

市長讚江敏吉 展現虔誠信仰

市長鄭文燦參加慶典見證「千年沉香媽祖聖像」贊贈儀式，他說，江敏吉認為文化資產屬於社會共有，毫不藏私地將沉香木雕刻而成的媽祖聖像捐給中壢仁海宮，展現虔誠的信仰。

「千年沉香媽祖聖像」重達五十七公斤、高一○九公分、寬六十五公分，是由中國福建沉雕大師李鳳強帶領團隊，耗時兩年以十萬刀精心完成，信眾們相信沉香木雕刻媽祖聖像未來定能成為仁海宮的重要文化資產。

江敏吉的兒女代表參加贊贈儀式，江敏吉的大兒子江赫說，父親的心願是要設立一座博物館，讓收藏超過卅年的藏傳佛教文物與法器可以展示，未能設立博物館前，經鄭文燦牽線，捐贈「千年沉香媽祖聖像」給地方信仰中心的仁海宮，盼仁海宮的香火更鼎盛、信眾都闔家平安。

廣告
  • 藏傳佛教文物收藏家「江老師」江敏吉家族捐贈一尊「千年沉香媽祖聖像」給仁海宮。（記者周敏鴻攝）

    藏傳佛教文物收藏家「江老師」江敏吉家族捐贈一尊「千年沉香媽祖聖像」給仁海宮。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
瑞獅大橋用2年 又佔道施工惹怨

新建分隔島與人行道市府工務局養護工程處花費四百多萬元，新建楊梅區瑞獅大橋的分隔島與人行道，導致車道被佔用，引來駕駛人抱怨：「瑞獅大橋在民國一…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
港式✧干炒豬河粉
異國風✧緬甸咖哩雞
甜食✧椰奶水果涼糕
一次認識豬肉各部位
轉寄

標題：〈北部〉千年沉香媽祖聖像贈仁海宮 鄭文燦見證


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.