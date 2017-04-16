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〈北部〉瑞獅大橋用2年 又佔道施工惹怨

2017-04-16

新建分隔島與人行道

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕市府工務局養護工程處花費四百多萬元，新建楊梅區瑞獅大橋的分隔島與人行道，導致車道被佔用，引來駕駛人抱怨：「瑞獅大橋在民國一○三年十月十六日才通車，使用兩年多就再度施工，真不懂當初為何不一起做？」

長約四百公尺的瑞獅大橋是雙向兩線車道，原來在中央劃設雙黃線，三月間道路中央排起兩列的交通錐新建分隔島，近日又在道路兩旁排起交通錐新建人行道，讓用路人抱怨，原來雙向兩線車道被佔用了四分之一，一旦車多，就壅塞造成不便。

駕駛：當初怎不做？

瑞獅大橋在民國一○○年動工、一○三年風光通車，如今又因進行新工程引來用路人批評，「若當初施工前就能妥善規劃，如今又何須再度施工，既浪費公帑，又增加用路人困擾！」

養工處：經反映設置

養工處人員說，瑞獅大橋是連接瑞坪路與龍潭科學園區的重要通道，因偶有貨櫃車等大型車輛臨時停放在大橋上的道路兩側，或偶有遊客違規停車在道路旁欣賞頭重溪景色、並在橋上迴轉，非常危險，經地方反映、相關單位會勘後，才決議新設中央分隔島與人行道。

警方也認為有必要新建分隔島，表示通車至今，瑞獅大橋僅發生一件車輛碰撞車禍，但大型車輛若從龍潭往楊梅方向前進，經梅獅路的下坡路段進入瑞獅大橋，速度較快，一旦遇上臨停、違規迴轉，可能因煞車不及發生危險。

瑞獅大橋新建分隔島與人行道工程，預計五月廿四日可完工，養工處人員說，施工期間請用路人多忍耐，也已增設指示標誌等，希望用路人行經工區時，配合減速慢行，以免危險。

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  • 瑞獅大橋施作中央分隔島與人行道，預計5月間完工。（記者周敏鴻攝）

    瑞獅大橋施作中央分隔島與人行道，預計5月間完工。（記者周敏鴻攝）

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瑞獅大橋用2年 又佔道施工惹怨

新建分隔島與人行道市府工務局養護工程處花費四百多萬元，新建楊梅區瑞獅大橋的分隔島與人行道，導致車道被佔用，引來駕駛人抱怨：「瑞獅大橋在民國一…

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