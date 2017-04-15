〈北部〉花蓮首位女郵務稽查 投遞不輸男性

2017-04-15

〔記者王錦義／花蓮報導〕女郵差也有出頭天！花蓮郵局一百八十名外勤郵務士中僅有二十名女性，擔任外勤投遞二十五年資歷的王春美，由於表現傑出，升任花蓮首名女性稽查。她回憶外勤投遞生涯中，被狗追咬都是小意思，她還遇過眼鏡蛇，但看到重要信件，能順利投遞到收件人手上那種成就感是她持續下去的動力。

「投遞工作非常辛苦，但沒想過要離開！」王春美從民國七十九年投身郵務，先是在台北踩著腳踏車送信四年，回到花蓮後先後服務於新城鄉、花蓮市。她說，常遇到寄信人「自創收信地址」，她憑著對地名、人名的印象，拼拼湊湊的找到，就連住戶搬家還是寄得到，收信人還為此寫信表達感激，「使命必達」的成就感難以言喻。

女性郵務稽查鳳毛麟角，為此王春美自我要求甚高，她回憶說，曾在稽查時遭男同事刁難，找到機會增加她的工作量，不服輸的她為此甚至提早一小時上班，用能力證明「自己實力不比男人差」。

花蓮郵局郵務科長黃俊雄說，全國女郵務稽查僅有五人，包含台北、台中、台南、屏東及花蓮，而王春美目前是花蓮境內十三名郵務稽查中，首位女性郵務稽查。