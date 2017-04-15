〈北部〉花蓮機場公車班次少 旅客怨不便
〔記者王錦義／花蓮報導〕曼谷—花蓮直航班機將在暑假起飛，花蓮國際機場對外公共運輸系統不足問題再度浮現，不少背包客在寫到花蓮遊記時都會批評說：「花蓮機場外公車班次少的可憐」，機場降落後，公車班次甚至跟班機沒有對上，讓旅客需要等待很久。
縣議員笛布斯．顗賚在臉書上提到說，經過多方的努力，花蓮曼谷直航終於成行，加上之前的香港直航，花蓮機場愈來愈熱鬧；但航線開通後更重要的是如何穩定旅客數，讓航線長期維持。她認為，地方政府該做的，就是把花蓮打造成適合旅行的地方，她已向縣府觀光處等相關單位，要求做出包括交通接駁、旅遊行程的完整規劃。
僅一線 平均40分鐘一班
目前花蓮機場對外公共運輸交通，僅有花蓮客運「一一二三」，每天上午八點從台鐵花蓮站發車，由於繞行市區，抵達機場約要四十分鐘路程，每天花蓮站、機場來回合計二十八班次，末班車為晚上八點二十從機場出發，平均四十分鐘一班。
邱姓民宿業者說，公車比起計程車直達，要多花二十分鐘繞路，加上部分班次未能銜接飛機航班，民宿客人大多仰賴計程車或包車服務。
邱姓業者說，去年十二月起香港直飛花蓮後，民宿多了不少香港自由行客人，但機場巴士班次有限，只好改搭計程車。他說，曾有民宿客人要搭早上八點的飛機，但機場公車六點前沒開；或者是下午四點四十分抵達花蓮機場後，卻得要等將近兩小時至晚間六點半才有公車；他說，客人也曾抱怨過機場公車的標示相當不清楚，路線時刻表都褪色看不清楚了。
除了機場公車班次少，也欠缺從機場直達太魯閣、七星潭的觀光巴士，這都是國際旅客喜愛的景點。對此，縣府建設處指出，目前機場線僅有一家客運業者行駛，若未來需求評估有增加的話，也可以協調第二家客運業者加入。
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標題：〈北部〉花蓮機場公車班次少 旅客怨不便
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