〈北部〉頭城東嶽廟兩尊大身尪 列為古物

2017-04-15

不再出巡 蘭博永存保存

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮東嶽廟「昭義社大太子」及「承義社陰陽司」兩尊大身（神）尪，通過宜蘭縣傳統藝術民俗及有關古物審議委員會審查通過，被指定為一般古物；蘭博表示，大身尪列為古物，必須提供給蘭博作永存保存不再出巡，未來出巡將由複製品替代。

「昭義社大太子」及「承義社陰陽司」兩尊大身尪均有百年以上歷史，原本分別由所屬的尪仔會昭義社及承義社保存，五年前開始寄存蘭博保存，每年配合廟會出巡現身，並輪流於春節期間或三、四月份展出，展出時間結束後，即放回蘭博典藏室典藏。

昭義社大太子 北魏佛像風格

蘭陽博物館表示，「昭義社大太子」特色是頭部造型採用北魏佛像風格，並運用視覺技巧，形成頭部微微前傾、視線向下的視覺效果；北魏佛像風格以寬額、尖鼻子及微笑為主，展現秀骨清風氣質，現代佛像則走簡約設計，外形由簡單的縱橫線、圓弧線所構合而成。

承義社陰陽司 臉部黑紅各半

「承義社陰陽司」的特色則是，臉部黑紅各半，有別於一般陰陽師採黑白對比，兩尊大身尪，除頭部自清代開始未經修整，其餘服飾在民國五○年代有整修過。

宜蘭縣文化局三月召開宜蘭縣傳統藝術民俗及有關古物審議委員會，將兩尊大身尪指定為一般古物並完成公告，原本春節展期結束就要收回保存，但因被列為古物，館方特別將展期延長至四月八日結束。

昭義社會長邱建生表示，大身尪年代已久，每年都會出巡已有損壞現象，藉由這次被列古物，可以順理成章的在博物館內保存，久久再展示珍貴的歷史古物。蘭陽博物館助理研究員林正芳指出，列為古物後，大身尪就不會再出去遶境，將協助廟方打造複製品，蘭博未來會定期展覽大身尪，讓民眾瞭解頭城特殊的大身尪文化。