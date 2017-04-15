〈北部〉頭城東嶽廟兩尊大身尪 列為古物
不再出巡 蘭博永存保存
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮東嶽廟「昭義社大太子」及「承義社陰陽司」兩尊大身（神）尪，通過宜蘭縣傳統藝術民俗及有關古物審議委員會審查通過，被指定為一般古物；蘭博表示，大身尪列為古物，必須提供給蘭博作永存保存不再出巡，未來出巡將由複製品替代。
「昭義社大太子」及「承義社陰陽司」兩尊大身尪均有百年以上歷史，原本分別由所屬的尪仔會昭義社及承義社保存，五年前開始寄存蘭博保存，每年配合廟會出巡現身，並輪流於春節期間或三、四月份展出，展出時間結束後，即放回蘭博典藏室典藏。
昭義社大太子 北魏佛像風格
蘭陽博物館表示，「昭義社大太子」特色是頭部造型採用北魏佛像風格，並運用視覺技巧，形成頭部微微前傾、視線向下的視覺效果；北魏佛像風格以寬額、尖鼻子及微笑為主，展現秀骨清風氣質，現代佛像則走簡約設計，外形由簡單的縱橫線、圓弧線所構合而成。
承義社陰陽司 臉部黑紅各半
「承義社陰陽司」的特色則是，臉部黑紅各半，有別於一般陰陽師採黑白對比，兩尊大身尪，除頭部自清代開始未經修整，其餘服飾在民國五○年代有整修過。
宜蘭縣文化局三月召開宜蘭縣傳統藝術民俗及有關古物審議委員會，將兩尊大身尪指定為一般古物並完成公告，原本春節展期結束就要收回保存，但因被列為古物，館方特別將展期延長至四月八日結束。
昭義社會長邱建生表示，大身尪年代已久，每年都會出巡已有損壞現象，藉由這次被列古物，可以順理成章的在博物館內保存，久久再展示珍貴的歷史古物。蘭陽博物館助理研究員林正芳指出，列為古物後，大身尪就不會再出去遶境，將協助廟方打造複製品，蘭博未來會定期展覽大身尪，讓民眾瞭解頭城特殊的大身尪文化。
看更多！請加入自由時報粉絲團
議員促建市政大樓桃園院檢將陸續遷入中路重劃區司法園區，舊司法園區土地傳出可能作為高等法院桃園分院用地，多名市議員昨天在議會質詢時表示，市府辦公廳舍、公共設施用地嚴重不足，既然土地是市府所有，未來用途應…
- 聯航又出包！ 乘客在機上遭蠍子螫傷
- 日千葉縣女童裸屍案 學校家長會長被捕
- 【真言社】誰說這是失敗
- 〈徵文啟事〉不尊重的感覺
- 生技計畫投百億不見成果？楊：才跑一半 已創176專利賺11億
- 胡勝正呼吸不順送醫 虧秘書「太緊張」
- 美數十正規軍部署索馬利亞 20年最大規模
- 新聞幕後》國台辦不希望擦槍走火
- 投彈凝聚川普氣勢 美中對北韓都失去耐心
- 網友端菜請地獄廚神評價 拉姆齊嗆辣回應引熱議
- 疑行車糾紛口角 男子持西瓜刀砍傷夫妻
- 後天穿透性皮膚病 癢到有如千隻蚊子咬
- 領養小孩? 小嫻要等他點頭
- 鞏固軍事聯盟 美防長將出訪沙烏地等國
- 羅錦龍又傷 調整重新來過
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lee Ming-che case may affect Games: Ko
- 馬修連恩 聲音雕塑展逼哭老母
- 布魯斯不入甕 殷仔崩盤關鍵
- 季後賽東部首輪》公牛茶壺風暴 綠衫軍勝算高
- 馬洩密案開庭 檢辯攻防總統職權
- 斯里蘭卡垃圾場大火崩塌 至少6死10傷
- 兼營棒受網不再核換照 基隆漁民盼放寬規定
- 《新加坡超級賽》跨季15連勝 球后今爭決賽門票
- 季後賽東部首輪》詹姆斯領進門 篤定晉第一輪
- 潘裕文想婚前女友 佩服林宥嘉很敢衝
- 女星比基尼抖波 立刻一片潮紅
- 聯航霸凌醫師「比越戰逃難還可怕」
- 自由廣場》托育一條龍
- 中市安置女童撞頭開刀 父控被虐待
- 媽寶討不到買車錢 燒屋嗆砍表弟姑姑
- 詭異！夫婦帶狗燒炭亡 牆壁地上有血跡
- 球評看殷仔／攻擊內角無誤 仍挨三壘打
- 《贈票》安海瑟威醉嗨 嚇歪艾倫
- LPGA樂天錦標賽》台將成落湯雞 僅錢珮芸晉級
- 楊一展剪刀腳好猛 男星喘不過氣
- 中醫調節紓壓 讓人逍遙又自在
- Red Velvet登寶島 暖身會台粉
- 陳孝萱穿緊身舞衣尬舞 被說像大媽超無言
- 母女配對吊飾 Pandora漂亮媽咪
- 全聯經典趴 大齡潮模踩黃靴─賣場變秀場 白T+牛仔褲 大齡潮模團省錢時尚態度
標題：〈北部〉頭城東嶽廟兩尊大身尪 列為古物
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email