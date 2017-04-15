〈北部〉金城湖重啟 賞鳥季開鑼

2017-04-15

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市金城湖賞鳥區經市府整修後重新啟用，「二○一七春水鳥季」也將在今天登場，數千隻北返候鳥過境金城湖區的壯觀景象令愛鳥人士期待，市府將安排志工導覽解說。

新竹市長林智堅說，金城湖區是北台灣重要的賞鳥景點，每年春天都有鷸鴴科等十六種以上、數千隻水鳥北返過境湖區，加上湖區留鳥，就有四十五種以上鳥類會在這裡出現，甚至會出現稀有嬌客「黑面琵鷺」的美麗身影。

市府表示，今年「二○一七春水鳥季」搭配金城湖賞鳥區重新啟用，不只新增三處賞鳥平台，市府還修繕觀海平台，讓賞鳥、觀海一次滿足，市府並安排志工導覽，讓民眾認識金城湖區的豐富生態。

市府表示，上午八點至下午三點，金城湖賞鳥區啟用與「二○一七春水鳥季」展開，在香山區海埔路一八三巷內的金城湖抽水站前，有生態闖關遊戲、Q版水鳥轉印紙貼貼樂、海岸垃圾再生展覽、高蹺鴴育雛解說、我愛高蹺鴴打卡點、動物園遊戲站等活動。