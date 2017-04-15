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〈北部〉橋比路窄「撞」況多 苑裡將加寬

2017-04-15

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮中正里銜接中正八路的一座小橋，橋長與橋寬都僅兩公尺多，橋寬比中正八路路幅窄了近一公尺，鎮民代表孟文源接獲民眾陳情，多次發生車輛撞擊橋頭護欄的事故，苑裡鎮公所獲報前往了解，也認為影響行車安全，將加寬改善。

苑裡鎮公所指出，當地道路和橋樑於民國五十九年農地重劃後，出現這種狀況，當初設計時，考量未盡周全，雖非現今鎮公所施做，但考量鎮民安全，公所將儘速處理，初步規劃加寬改善。

「鎮民自撞好幾次了，很危險！」孟文源指出，當地偏僻、道路蜿蜒，有用路人順著道路直直開，可是一上橋，橋寬大幅縮減，往往讓駕駛嚇了一跳，甚至有民眾不慎自撞。

居民指出，問題存在許久，卻沒有獲得重視，加上當地是五岔路口，各個路線的車流匯集，交通就打結；另也常發生不熟道路狀況的駕駛，得倒車調整後再前進。

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