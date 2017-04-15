〈北部〉有爭議性平教材 竹市議員促不用
〔記者傅潮標／竹市報導〕高中與國中、小性別平等課程的教材內容，廣受家長關注，新竹市議會多名議員跨黨派連署提案，促請市府慎重處理，可用校方自編教材取代具爭議性的教科書並提高家長參與度，昨天在臨時會審議通過。
以學校自編合適教材取代
市府教育處長謝傳崇表示，課綱訂定與教科書審訂，是中央政府權責，針對家長有疑慮的教材，已向上反映，教科書商也開始檢視教材內容。並已要求學校落實家長參與課程發展委員會及教科書的選擇，並鼓勵學校老師自編補充教材及評量。
新竹市議會昨天通過的議員提案，促請市府檢視高中與國中、小各版本教科書，確認有爭議、錯誤與不妥適部分後暫不使用，以學校自編的合適教材取代。
教科書中如出現無實證基礎又標籤化的詞彙，教師不應使用以免誤導學生，爭議性內容不予評量。教師授課如發現教材內容有錯誤及爭議，應彙整送教育處行文教育部，要求出版社改善。
要求保障家長參與觀課
提案議員們並要求市府，各校性平教材應在學期初於學校官網公告與告知家長，性平相關課程或活動，應在七天前通知與開放家長觀課。
各校應確實委任具代表性的家長出席課程發展、教科書審查與性別平等教育等委員會，性別平等委員會與性別平等教育委員會應保障家長代表名額不得少於總數的三分之一。
多名議員另提案審議新竹市性別平等教育管理自治條例草案，不過因教材審定屬教育部權責，教材選用屬學校權責，恐會牴觸國民教育法，且中央已訂有性別平等教育法規範縣市政府及學校組織，此條例將疊床架屋，也無法源依據。經與會議員討論，最後由議長謝文進宣布決議擱置。
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