〈北部〉銅鑼組自救會 全鄉齊心反焚化爐

2017-04-15

含鄉代、村長 代會主席領軍

〔記者彭健禮／苗栗報導〕守護環境，全鄉動起來！泓赫企業股份有限公司申請在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，俗稱「焚化爐」，已經進入環評說明書初審階段，環評專案小組要求業者補充後再審；不過，銅鑼鄉民於各村民大會紛紛表達反對，地方成立全鄉的自救會，由代表會主席李瑞廷擔任會長，各代表、村長為委員，表達堅決反對設廠立場。

縣府環保局表示，環評專案小組於二月間召開環評說明書第一次審查，專案小組認為，該案仍有多項相關事項須釐清及補充資料供審查判斷所需，要求泓赫補充後再審，預計於八月間召開第二次審查，環保局也將會通知自救會到場，充分表達意見。

泓赫申請以工業區內原巨擘科技三公頃面積廠房，設置資源再生處理廠，強調採日本先進的「熔融爐」處理產業廢棄物，處理過程中沒有廢水排放，廢氣排放前，也會先過濾，達到環保署標準，不會污染環境。

但地方認為，「熔融爐」不過就是更高溫的「焚化爐」，且銅鑼鄉有兩個工業區、一個科學園區，每家廠商在說明會時，都說得天花亂墜，強調不會污染環境、破壞生態，仍見偷排廢水的情形，反對業者設廠。

李瑞廷說，近來，鄉內各村陸續舉辦村民大會，各村村民在大會中，紛紛針對泓赫設廠案，提出反對意見，因此，地方決定組自救會，表達堅決反對的立場。

公所行政中立 鄉長個人力挺

鄉長謝其全於成立大會中表示，因公所為行政機關，需保持行政中立，不便擔任會長一職，但他絕對站在鄉親一方，捍衛銅鑼鄉的居住環境品質。

自救會成立大會議決，由李瑞廷擔任自救會長，設廠所在地的中平村長邱徐永擔任執行長，各代表、村長擔任委員。

環保局表示，縣府於環評審查過程皆力求依法公開公正審查、嚴格把關，並完備資訊公開及公眾參與程序、督促開發單位補充資訊，以確實回應民眾疑慮，且依程序審查嚴謹把關，請民眾放心。