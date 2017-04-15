〈北部〉銅鑼組自救會 全鄉齊心反焚化爐
含鄉代、村長 代會主席領軍
〔記者彭健禮／苗栗報導〕守護環境，全鄉動起來！泓赫企業股份有限公司申請在苗栗縣銅鑼鄉中興工業區內設置資源再生處理廠，俗稱「焚化爐」，已經進入環評說明書初審階段，環評專案小組要求業者補充後再審；不過，銅鑼鄉民於各村民大會紛紛表達反對，地方成立全鄉的自救會，由代表會主席李瑞廷擔任會長，各代表、村長為委員，表達堅決反對設廠立場。
縣府環保局表示，環評專案小組於二月間召開環評說明書第一次審查，專案小組認為，該案仍有多項相關事項須釐清及補充資料供審查判斷所需，要求泓赫補充後再審，預計於八月間召開第二次審查，環保局也將會通知自救會到場，充分表達意見。
泓赫申請以工業區內原巨擘科技三公頃面積廠房，設置資源再生處理廠，強調採日本先進的「熔融爐」處理產業廢棄物，處理過程中沒有廢水排放，廢氣排放前，也會先過濾，達到環保署標準，不會污染環境。
但地方認為，「熔融爐」不過就是更高溫的「焚化爐」，且銅鑼鄉有兩個工業區、一個科學園區，每家廠商在說明會時，都說得天花亂墜，強調不會污染環境、破壞生態，仍見偷排廢水的情形，反對業者設廠。
李瑞廷說，近來，鄉內各村陸續舉辦村民大會，各村村民在大會中，紛紛針對泓赫設廠案，提出反對意見，因此，地方決定組自救會，表達堅決反對的立場。
公所行政中立 鄉長個人力挺
鄉長謝其全於成立大會中表示，因公所為行政機關，需保持行政中立，不便擔任會長一職，但他絕對站在鄉親一方，捍衛銅鑼鄉的居住環境品質。
自救會成立大會議決，由李瑞廷擔任自救會長，設廠所在地的中平村長邱徐永擔任執行長，各代表、村長擔任委員。
環保局表示，縣府於環評審查過程皆力求依法公開公正審查、嚴格把關，並完備資訊公開及公眾參與程序、督促開發單位補充資訊，以確實回應民眾疑慮，且依程序審查嚴謹把關，請民眾放心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
議員促建市政大樓桃園院檢將陸續遷入中路重劃區司法園區，舊司法園區土地傳出可能作為高等法院桃園分院用地，多名市議員昨天在議會質詢時表示，市府辦公廳舍、公共設施用地嚴重不足，既然土地是市府所有，未來用途應…
- 聯航又出包！ 乘客在機上遭蠍子螫傷
- 日千葉縣女童裸屍案 學校家長會長被捕
- 【真言社】誰說這是失敗
- 〈徵文啟事〉不尊重的感覺
- 生技計畫投百億不見成果？楊：才跑一半 已創176專利賺11億
- 胡勝正呼吸不順送醫 虧秘書「太緊張」
- 美數十正規軍部署索馬利亞 20年最大規模
- 新聞幕後》國台辦不希望擦槍走火
- 投彈凝聚川普氣勢 美中對北韓都失去耐心
- 網友端菜請地獄廚神評價 拉姆齊嗆辣回應引熱議
- 疑行車糾紛口角 男子持西瓜刀砍傷夫妻
- 後天穿透性皮膚病 癢到有如千隻蚊子咬
- 領養小孩? 小嫻要等他點頭
- 鞏固軍事聯盟 美防長將出訪沙烏地等國
- 羅錦龍又傷 調整重新來過
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lee Ming-che case may affect Games: Ko
- 馬修連恩 聲音雕塑展逼哭老母
- 布魯斯不入甕 殷仔崩盤關鍵
- 季後賽東部首輪》公牛茶壺風暴 綠衫軍勝算高
- 馬洩密案開庭 檢辯攻防總統職權
- 斯里蘭卡垃圾場大火崩塌 至少6死10傷
- 兼營棒受網不再核換照 基隆漁民盼放寬規定
- 《新加坡超級賽》跨季15連勝 球后今爭決賽門票
- 季後賽東部首輪》詹姆斯領進門 篤定晉第一輪
- 潘裕文想婚前女友 佩服林宥嘉很敢衝
- 女星比基尼抖波 立刻一片潮紅
- 聯航霸凌醫師「比越戰逃難還可怕」
- 自由廣場》托育一條龍
- 中市安置女童撞頭開刀 父控被虐待
- 媽寶討不到買車錢 燒屋嗆砍表弟姑姑
- 詭異！夫婦帶狗燒炭亡 牆壁地上有血跡
- 球評看殷仔／攻擊內角無誤 仍挨三壘打
- 《贈票》安海瑟威醉嗨 嚇歪艾倫
- LPGA樂天錦標賽》台將成落湯雞 僅錢珮芸晉級
- 楊一展剪刀腳好猛 男星喘不過氣
- 中醫調節紓壓 讓人逍遙又自在
- Red Velvet登寶島 暖身會台粉
- 陳孝萱穿緊身舞衣尬舞 被說像大媽超無言
- 母女配對吊飾 Pandora漂亮媽咪
- 全聯經典趴 大齡潮模踩黃靴─賣場變秀場 白T+牛仔褲 大齡潮模團省錢時尚態度
標題：〈北部〉銅鑼組自救會 全鄉齊心反焚化爐
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email