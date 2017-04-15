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〈北部〉中壢元生、龍德公園 紫藤花開

2017-04-15

〔記者李容萍／中壢報導〕三、四月是紫藤花盛開季節，想看超浪漫的紫藤花海，不用遠赴日本，中壢區復興里元生公園、龍德里龍德公園就有紫色小花串掛滿景觀棚架，紫色花海非常壯觀。

元生公園位於內壢文化路，龍德公園位於龍勇路、龍清街交界，花季時每當起風、下雨，兩座公園就會下起「紫色花雨」，美麗又浪漫，經網友分享，吸引許多民眾前往拍照取景，人氣超夯。

復興里長謝秀姈表示，元生公園十幾年前落成時，景觀步道的棚架就種滿紫藤花，近四年來每到春天花期，紫色花海相當迷人。不過，近日下起陣雨，紫藤花花況約五成，花期預估只剩一週左右，想賞花的民眾要趁早。

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  • 中壢龍德公園的紫藤花盛開，紫色花串掛滿景觀棚架。（記者李容萍攝）

    中壢龍德公園的紫藤花盛開，紫色花串掛滿景觀棚架。（記者李容萍攝）

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