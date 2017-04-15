| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
美國公布匯率政策報告 台灣列監控名單
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉新屋范姜古厝 樂齡學習開課

2017-04-15

〔記者周敏鴻／新屋報導〕三級古蹟范姜古厝供新屋區樂齡學習中心作為學堂，昨由市長鄭文燦揭牌啟用，鄭文燦表示，歡迎五十五歲以上的民眾一同到三級古蹟「活到老、學到老」，享受悠然自得的慢活腳步，並透過課程深入了解在地特色文化。

鄭文燦說，掛有「陶渭流芳」的范姜古厝見證了新屋發展歷史，也曾是市府舉辦桃園地景藝術節、客家月光團圓音樂宴的地點，現在提供新屋區樂齡學習中心設置學堂，成為全國唯一的「古蹟樂齡學堂」，不僅讓學員能開心學習，也讓古蹟展現新生命。

新屋區樂齡學習中心規劃農產食品加工ＤＩＹ、客家歌謠賞析、拉丁有氧體適能、手機與平板運用、快樂學書法、傳統客家八音基礎、輕鬆學說英語、在地文史導覽解說、客家民俗舞蹈、客家食材創意料理等課程，五十五歲以上民眾可報名，相關訊息請上「教育部樂齡學習網」點選「桃園市樂齡學習網」查詢。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
桃園高分院落腳舊司法園區？ 議員反對

議員促建市政大樓桃園院檢將陸續遷入中路重劃區司法園區，舊司法園區土地傳出可能作為高等法院桃園分院用地，多名市議員昨天在議會質詢時表示，市府辦公廳舍、公共設施用地嚴重不足，既然土地是市府所有，未來用途應…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：〈北部〉新屋范姜古厝 樂齡學習開課


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月15日‧星期六‧丁酉年三月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.