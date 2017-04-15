〈北部〉新屋范姜古厝 樂齡學習開課

2017-04-15

〔記者周敏鴻／新屋報導〕三級古蹟范姜古厝供新屋區樂齡學習中心作為學堂，昨由市長鄭文燦揭牌啟用，鄭文燦表示，歡迎五十五歲以上的民眾一同到三級古蹟「活到老、學到老」，享受悠然自得的慢活腳步，並透過課程深入了解在地特色文化。

鄭文燦說，掛有「陶渭流芳」的范姜古厝見證了新屋發展歷史，也曾是市府舉辦桃園地景藝術節、客家月光團圓音樂宴的地點，現在提供新屋區樂齡學習中心設置學堂，成為全國唯一的「古蹟樂齡學堂」，不僅讓學員能開心學習，也讓古蹟展現新生命。

新屋區樂齡學習中心規劃農產食品加工ＤＩＹ、客家歌謠賞析、拉丁有氧體適能、手機與平板運用、快樂學書法、傳統客家八音基礎、輕鬆學說英語、在地文史導覽解說、客家民俗舞蹈、客家食材創意料理等課程，五十五歲以上民眾可報名，相關訊息請上「教育部樂齡學習網」點選「桃園市樂齡學習網」查詢。