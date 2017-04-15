〈北部〉鐵路地下化路寬增 桃市府︰拆屋數反減少
2017-04-15
〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦推動將鐵路高架化改為地下化，由於所需用地寬度從廿五米增至廿七米，昨天在議會引來多名市議員質疑，認為地下化反要拆更多的房子；交通局捷運工程處主任秘書林義昌會後表示，雖然所需土地面積變大，但施工採用特殊工法，地下化的拆屋數會比高架化減少許多。
林義昌指出，鐵路高架化須徵收廿五米道路用地，地下化也是徵收廿五米道路用地，但得另增加兩米用地，其中一米為地上權設定，另一米則是徵用，所需用地寬度從廿五米增至廿七米；至於拆遷房屋數量，高架化為三七九棟，地下化原本為三八三棟，但改採軌道支撐的特殊工法後，所需拆屋數量降至二九八棟，地下化拆屋數量只有高架化的七十九％。
市議會昨天由都市發展局進行工作報告，由於鐵路地下化所需道路寬度增加，市議員舒翠玲擔心拆屋數量增加，影響民眾權益，但備詢官員只知道地下化所需的路寬增加，並不確定拆屋數量是否增加，允諾會後答覆。
市議員魯明哲、梁為超也疾呼，不管鐵路是要高架還是地下化，民眾只要求趕快動工、早日完工，不要影響生活。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
鐵路地下化路寬增 桃市府︰拆屋數反減少
市長鄭文燦推動將鐵路高架化改為地下化，由於所需用地寬度從廿五米增至廿七米，昨天在議會引來多名市議員質疑，認為地下化反要拆更多的房子；交通局捷運工程處主任秘書林義昌會後表示，雖然所需土地面積變大，但施工…
網友回應
熱門新聞
- 聯航又出包！ 乘客在機上遭蠍子螫傷
- 日千葉縣女童裸屍案 學校家長會長被捕
- 【真言社】誰說這是失敗
- 〈徵文啟事〉不尊重的感覺
- 生技計畫投百億不見成果？楊：才跑一半 已創176專利賺11億
- 胡勝正呼吸不順送醫 虧秘書「太緊張」
- 美數十正規軍部署索馬利亞 20年最大規模
- 新聞幕後》國台辦不希望擦槍走火
- 投彈凝聚川普氣勢 美中對北韓都失去耐心
- 網友端菜請地獄廚神評價 拉姆齊嗆辣回應引熱議
- 疑行車糾紛口角 男子持西瓜刀砍傷夫妻
- 後天穿透性皮膚病 癢到有如千隻蚊子咬
- 領養小孩? 小嫻要等他點頭
- 鞏固軍事聯盟 美防長將出訪沙烏地等國
- 羅錦龍又傷 調整重新來過
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lee Ming-che case may affect Games: Ko
- 馬修連恩 聲音雕塑展逼哭老母
- 布魯斯不入甕 殷仔崩盤關鍵
- 季後賽東部首輪》公牛茶壺風暴 綠衫軍勝算高
- 馬洩密案開庭 檢辯攻防總統職權
- 斯里蘭卡垃圾場大火崩塌 至少6死10傷
- 兼營棒受網不再核換照 基隆漁民盼放寬規定
- 《新加坡超級賽》跨季15連勝 球后今爭決賽門票
- 季後賽東部首輪》詹姆斯領進門 篤定晉第一輪
- 潘裕文想婚前女友 佩服林宥嘉很敢衝
- 女星比基尼抖波 立刻一片潮紅
- 聯航霸凌醫師「比越戰逃難還可怕」
- 自由廣場》托育一條龍
- 中市安置女童撞頭開刀 父控被虐待
- 媽寶討不到買車錢 燒屋嗆砍表弟姑姑
- 詭異！夫婦帶狗燒炭亡 牆壁地上有血跡
- 球評看殷仔／攻擊內角無誤 仍挨三壘打
- 《贈票》安海瑟威醉嗨 嚇歪艾倫
- LPGA樂天錦標賽》台將成落湯雞 僅錢珮芸晉級
- 楊一展剪刀腳好猛 男星喘不過氣
- 中醫調節紓壓 讓人逍遙又自在
- Red Velvet登寶島 暖身會台粉
- 陳孝萱穿緊身舞衣尬舞 被說像大媽超無言
- 母女配對吊飾 Pandora漂亮媽咪
- 全聯經典趴 大齡潮模踩黃靴─賣場變秀場 白T+牛仔褲 大齡潮模團省錢時尚態度
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉鐵路地下化路寬增 桃市府︰拆屋數反減少
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分