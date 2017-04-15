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〈北部〉鐵路地下化路寬增 桃市府︰拆屋數反減少

2017-04-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦推動將鐵路高架化改為地下化，由於所需用地寬度從廿五米增至廿七米，昨天在議會引來多名市議員質疑，認為地下化反要拆更多的房子；交通局捷運工程處主任秘書林義昌會後表示，雖然所需土地面積變大，但施工採用特殊工法，地下化的拆屋數會比高架化減少許多。

林義昌指出，鐵路高架化須徵收廿五米道路用地，地下化也是徵收廿五米道路用地，但得另增加兩米用地，其中一米為地上權設定，另一米則是徵用，所需用地寬度從廿五米增至廿七米；至於拆遷房屋數量，高架化為三七九棟，地下化原本為三八三棟，但改採軌道支撐的特殊工法後，所需拆屋數量降至二九八棟，地下化拆屋數量只有高架化的七十九％。

市議會昨天由都市發展局進行工作報告，由於鐵路地下化所需道路寬度增加，市議員舒翠玲擔心拆屋數量增加，影響民眾權益，但備詢官員只知道地下化所需的路寬增加，並不確定拆屋數量是否增加，允諾會後答覆。

市議員魯明哲、梁為超也疾呼，不管鐵路是要高架還是地下化，民眾只要求趕快動工、早日完工，不要影響生活。

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鐵路地下化路寬增 桃市府︰拆屋數反減少

市長鄭文燦推動將鐵路高架化改為地下化，由於所需用地寬度從廿五米增至廿七米，昨天在議會引來多名市議員質疑，認為地下化反要拆更多的房子；交通局捷運工程處主任秘書林義昌會後表示，雖然所需土地面積變大，但施工…

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