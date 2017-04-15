〈北部〉溫州公園活化 化身恐龍親子公園

2017-04-15

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園區溫州公園使用逾二十年，設備老舊，市府投入一千萬元進行活化，改造為恐龍親子公園，提供無障礙空間共遊設施，市長鄭文燦昨天出席啟用儀式時表示，設施活化是市府施政重點，包括閒置空間、停車場、公園、運動設施等活化，提高使用率，多處停車場、國道二號橋下空間活化都有相當成效。

鄭文燦說，溫州公園於八十三年興建，設施老舊，改造成以恐龍和親子為主題的公園，包括恐龍溜滑梯、暴龍圖騰的安全地墊、恐龍腳印圖騰步道等，極具特色，也符合安全標準，方便附近居民使用。

他表示，市府致力活化設施、提高使用率，以停車場活化為例，核定十四座停車場活化再造方案，目前已完成十二座，活化後使用率由五成提高至九成；國道二號橋下空間桃園段投入三億元建置市民活動中心、運動及休閒設施等，未來也會活化台六十六、六十一線快速道路橋下空間。

鄭文燦說，對於提升公園的使用率，以桃園區風禾公園為例，原設計為都會型防災公園，颱風暴雨時可做滯洪調節，未來將增設風禾劇場、草坡觀賞區、親水河道等，成為兼具防災及休閒功能的公園。