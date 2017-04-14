〈北部〉道路邊坡變垃圾坑 卓溪清理頭大

2017-04-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉去年因送出去到外鄉鎮掩埋場的垃圾，沒有做好垃圾分類遭到「退貨」，清潔隊加強實施破袋稽查，但鄉公所卻接獲檢舉崙山產業道路邊坡遭拋棄大量垃圾，昨清潔隊前往清理看到垃圾滿坑滿谷相當頭大，估計垃圾量至少三公噸！

卓溪鄉崙山村陳姓村民最近發現，自家土地下邊坡遭人傾倒垃圾，她說，發現丟棄的垃圾五花八門，包括酒瓶、農藥罐、塑膠袋、瓶罐等什麼都有，實在很糟糕，憤而向公所檢舉。

卓溪鄉公所清潔隊從前天起出動人員，前往崙山產業道路邊坡下清運垃圾，除了路邊明顯可見的垃圾堆，在底下約十公尺處又有一處垃圾區，估計半年時間共累積三公噸。

清潔隊表示，目前隊員一邊清理垃圾、也破袋「重新分類」，從中尋找蛛絲馬跡，希望查出「到底誰丟的」，亂丟垃圾的行為人將依廢棄物清理法，最高可罰款六千元！清潔隊也呼籲民眾檢舉丟垃圾兇手。

鄉公所表示，由於卓溪沒有自己的垃圾場，掩埋垃圾送到其他鄉鎮處理需要進場費，如果能夠落實分類、減少掩埋處理的垃圾量，也能節省公帑，呼籲民眾配合。

政府實施垃圾分類超過十年，但卓溪鄉落實不易，多數鄉民嫌麻煩，也不習慣垃圾分類，由於卓溪鄉清潔隊去年十月有二車垃圾，送到富里鄉垃圾掩埋場，因為分類不確實遭到「退貨」，導致自去年十一月起，卓溪鄉公所加強實施垃圾破袋稽查，並且印製垃圾分類宣導單張分送各家戶，且清潔隊員如果發現「垃圾袋內有回收物」也會要求民眾帶回家重新分類，如果屢勸不聽還可依照廢棄物清理法，處以一千二百元罰單。