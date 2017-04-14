〈北部〉沙灘模擬雪地競走 羅工2生特奧奪金
2017-04-14
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高工學生黃培杰、方柏翔，參加今年冬季世界特殊奧林匹克運動會，在雪鞋競走四百公尺接力項目聯手摘金，黃培杰另在一百公尺、兩百公尺個人賽獲得銀牌與銅牌，兩人有輕度智能障礙，學習力比較慢，仍克服沙灘豔陽照射、冰天雪地酷寒環境取得佳績，為國爭光。
本屆冬季世界特殊奧林匹克運動會，三月十八日至二十五日在奧地利比賽，共一○五國參賽，台灣隊獲得十六金十一銀十二銅，黃培杰與方柏翔囊括兩金一銀一銅，表現亮眼，宜蘭縣代理縣長吳澤成昨天接見表揚。
黃培杰說，平常一週訓練三天，一天練九小時，由於台灣沒雪地，去年初曾到韓國首爾集訓，除在校自主訓練，也到高雄旗津、台南沙灘，透過沙地模擬雪地觸感訓練，在大太陽下訓練非常辛苦，一度因為太累而哭泣，仍毅然走下去。
方柏翔表示，訓練與比賽場地環境差異大，要花時間適應，雖然辛苦，他從來沒有放棄，老師適時提醒他，必須獨立認真學習，永不放棄。
黃培杰媽媽黃美鳳表示，孩子學習能力較慢，屁股因訓練有瘀青，但堅持目標，無論颳風下雨都在訓練，看了很心疼，如今凱旋歸國，以他為榮。
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