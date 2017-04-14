〈北部〉宜縣第2例腎臟移植 陽大醫院完成
2017-04-14
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國立陽明大學附設醫院完成縣內第二例腎臟移植手術，罹患尿毒症受洗腎之苦三年的王姓男子，獲得合適腎臟，終能順利排尿，喜獲重生，陽大醫院希望繼續累積處理急重症能量，朝向升格醫學中心目標邁進。
民國九十三年迄今，陽大醫院完成二十六例器官捐贈，包括四十九顆腎臟，但未有成功移植的經驗，王先生是第一個在陽大完成腎臟移植手術的病患，宜蘭縣首起成功案例出自羅東博愛醫院。
王先生原本在台大、慈濟醫院登記等候腎臟移植，等了一年多無下文，去年十二月轉往陽大登記，三月二十七日幸運等到與自己相符的腎臟，隔天手術，術後復原良好，他說，好好排尿，真的非常舒服，失去健康才懂得珍惜身體。
王男指出，洗腎造成精神上很大負擔，陽大給他重生機會，術後健康好轉，心情變得陽光，感謝醫師與捐贈人；陽大醫院院長羅世薰說，因有這起成功案例，院內登錄換腎人數增多。
羅世薰說，陽大醫院要成為有能力處理急重症病患的醫院，搭配縝密籌劃，一步一腳印向前走，希望儘早升格醫學中心，服務更多病患。
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