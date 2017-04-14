〈北部〉偏鄉女孩「畫」新娘妝 美國比賽奪冠

2017-04-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕位於花東縱谷中心的花蓮縣玉里鎮雖然偏遠，但孩子仍然努力追趕潮流，國立玉里高中時尚造型科學生王雅庭參加美國密西根州舉辦的二○一七年國際菁英盃美容大賽，獲得「乙級華麗新娘紙圖組」冠軍，相當不簡單！她說，以後希望成為專業的新娘秘書。

玉里高中王雅庭 眼影展現浪漫

美容職業類競賽的國際大賽，美國密西根M.N.S菁英盃國際美容競賽，本月三日來台舉辦得獎表揚會，來自偏鄉的國立玉里高中首次有選手勇奪國際比賽冠軍，拿到最高榮譽！

長相甜美的王雅庭從小參加喜宴，就一直嚮往「像新娘子一樣漂亮」，因此就讀國中三年級時，報名玉里高中開辦的國中技藝教育學程「美容組」，鑽研美容、化妝，平常也很喜歡看時尚雜誌、上網路看美妝資訊。

她得獎的「新娘紙圖」在國內的美容證照檢定考試也有，需在一張女性臉部紙圖上設計妝容，包括粉底修飾、眉形、眼影、眼線、鼻影、腮紅、脣形的色彩、線條及形狀，設計好的妝容也能應用在真人化妝上。

將來想當專業的新娘秘書

她說，這次得獎的作品在眼影上以紫色為主色、搭配黃色，展現明亮又浪漫的感覺，眼影也是她最擅長的部分，能夠做自己喜歡的事情，還可以在國際賽得獎，真的很幸福，希望將來當一名專業的新娘秘書，讓每個女孩都能有「一生最美的時刻」。

她也說，比賽前感謝科主任陳彥杏老師花了很多時間指導，她假日到學校練習，老師也一直陪伴她、給她建議，並且不斷的練習「新娘化妝紙圖」上的表現，才能有好的成績。

陳彥杏說，王雅庭去年參加苗栗縣舉辦的第四屆國際盃美容大賽，拿到「創意化妝設計圖」優選，對於美容造型很有興趣，也十分積極，領悟性高，主動報名參加美容技術的含暑假特訓、課後也不斷練習。校長江耀淇表示，雖然玉里很偏遠，但擁有專業又認真的老師，這幾年在全國、國際比賽都有學生參賽得獎，藉比賽也能讓孩子拓展視野，超越城鄉差距的限制。