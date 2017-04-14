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〈北部〉防風林、圍籬倒 飛沙襲苑裡

2017-04-14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮西平里出水地區，緊鄰苑裡鎮海岸線，林務局本來栽種大批防風林以及設立竹籬笆作為防風、定沙使用。最近，苑裡鎮代會主席洪晃琦、鎮代張平奇等人接獲里民反映，指去年颱風季過後，不少防風林、竹籬笆被吹倒至今未修復，遇強風飛沙侵襲惹民怨，希望能儘速修復。

受損兩公里長 去年至今未修

苑裡鎮公所農業課接獲反映後，邀集林務局人員前往會勘。農業課指出，沿著海岸線觀察，倒塌的防風林與竹籬笆大約有兩公里長，受損嚴重。

苑裡鎮公所農業課指出，林務局與鎮公所討論後，承諾將針對倒伏嚴重的防風林與竹籬笆重新補植林木以及設置竹籬笆；至於尚未枯死、還沒長得高壯的防風林，將會細心照顧讓其長大，讓其發揮防風、定沙正常功能。

洪晃琦指出，林務局既然栽種防風林以及設置竹籬笆，就該定期巡視，以免受損後失去作用還渾然不知，影響鄰近居民生活，希望林務局能正視此問題。

苑裡鎮民指出，西平里海岸線旁道路是當地居民出入便道，一旦防風林與竹籬笆失去防風與定沙作用，風沙吹襲而來「真的很困擾」。不少到海邊休憩的遊客也抱怨連連。

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  • 當地民眾呼籲修復、補植。 （記者蔡政珉攝）

    當地民眾呼籲修復、補植。 （記者蔡政珉攝）

  • 苑裡西平海岸防風林、圍籬倒塌近2公里。 （記者蔡政珉攝）

    苑裡西平海岸防風林、圍籬倒塌近2公里。 （記者蔡政珉攝）

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