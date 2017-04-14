〈北部〉市圖新建總館 將成「生命樹」綠建築

2017-04-14

〔記者陳昀／桃園報導〕市立圖書館新建總館競圖結果出爐！郭自強建築師事務所與日本建築團隊「梓設計」合作，以名為「生命樹」的綠建築，拿下第一名並獲得簽約權，預計明年初完成設計、一一○年完工，成為桃園的「大書房」。

市立圖書館館長蔡志揚表示，「生命樹」是配合桃園的氣候，及位在公園的基地特性，設計出與環境共生、相互融合的綠建築。內部結構以「知識螺旋」為概念，在建築物中央設置通風採光井、感應式居住空調系統及室內通風規劃等，耐震牆壁設計成如被群樹環抱的書架形狀。

市長鄭文燦指出，市立圖書總館位於桃園區藝文展演中心停車場用地，總預算廿三億四千多萬元。

室內的總樓地板面積有四萬六千平方公尺，具備典藏、閱覽、商業、文創商場、電影院以及主題餐廳等複合式功能，周邊有捷運綠線G11站，交通方便。