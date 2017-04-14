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〈北部〉千年沉香媽祖聖像 仁海宮安座

2017-04-14

〔記者李容萍／中壢報導〕在苗栗縣頭份鎮收藏大批藏傳佛教文物及罕見法器、人稱「江老師」的江敏吉家族，在市長鄭文燦牽線下，十日把珍藏的一尊「千年沉香媽祖聖像」及一座超過四百年的大明宣德年製青銅香爐送給中壢仁海宮，吸引很多信眾前往敬拜。仁海宮明天擴大舉辦天上聖母聖誕祝壽慶讚大典系列活動，並安排「媽祖聖光仁海慈航演唱會」助陣。

還獲贈四百年青銅香爐

仁海宮董事長李合鑑表示，這尊重達五十三公斤、高一○九公分、寬六十五公分的「千年沉香媽祖聖像」，是工藝界公認第一把刀的中國福建沉雕聖手李鳳強大師帶領團隊，耗時二年、以十萬刀（刀工）精心雕塑，刀工嚴謹細膩、法相莊嚴，神韻入木三分、栩栩如生。

李合鑑說，江敏吉家族收藏數量可觀的密宗法器與沉香雕刻，每件收藏品背後都有故事，家族成員不希望它們淪為冰冷櫥窗裡的展示品，實際弘揚佛法、與人交流、教化人心會更有意義，在鄭文燦牽線下，江敏吉家族捐贈這兩件珍藏品給被稱為「中壢媽」的仁海宮。

仁海宮副董事長王介禧也說，為迎駕這尊「千年沉香媽祖聖像」，廟方已完成嚴密的保全設施，並規劃系列祝壽活動，明天上午九點起有壽桃藏黃金、求壽龜擲金雞活動，晚上七點在新街國小操場邀請廟會女神曾甜、田亞霍、玖壹壹、辣妹舞團歐嗨呦等接力演唱。

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  • 仁海宮獲贈大明宣德年製青銅香爐。 （記者李容萍攝）

    仁海宮獲贈大明宣德年製青銅香爐。 （記者李容萍攝）

  • 經桃園市長鄭文燦的牽線，中壢仁海宮獲贈這尊千年沉香媽祖聖像。（記者李容萍攝）

    經桃園市長鄭文燦的牽線，中壢仁海宮獲贈這尊千年沉香媽祖聖像。（記者李容萍攝）

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