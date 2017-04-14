〈北部〉噶瑪蘭大橋改建拓寬 公路總局允啟動
五結鄉親期盼多年 批工程牛步
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣台二線噶瑪蘭大橋南北銜接的道路路面都拓寬為四線道，但橋面仍維持二線道，五結鄉長簡松樹批橋樑改建拓寬工程牛步化，公路總局第四區養護工程處允諾儘速啟動設計，立委陳歐珀希望新橋最慢六年後完工。
跨越蘭陽溪的噶瑪蘭大橋連接五結及壯圍鄉，是縣內南北向交通動脈，民國七十年完工通車，橋長一千二百八十公尺，橋面寬度十二公尺，只有二線道，五結、壯圍鄉段路面多年前拓寬為四線道，車子開上橋後橋面驟減，形成交通瓶頸，也有安全顧慮，五結鄉地方人士要求改建拓寬，至今原地踏步。
陳歐珀希望新橋最慢六年後完工
陳歐珀昨天邀第四區養護工程處、第一河川局、五結鄉公所會勘，四工處傾向在噶瑪蘭大橋東側另建新橋，因鄰近蘭陽溪口水鳥保護區與重要濕地，必須通過環評才能施工，如果蓋新橋，工程經費二十一億元，估計長度一千六百公尺，橋面寬度二十四公尺，包括四線汽車道，外加自行車專用道，合計五線道，設計、環評到施工，預計八到九年後通車。
「望眼欲穿！」簡松樹說，噶瑪蘭大橋改善工程講了很多年，鄉公所數度反映，現在還在紙上談兵，成為五結鄉民心裡的痛，質疑人微言輕被當作耳邊風？言談之間相當不以為然，讓現場氣氛有些尷尬。
陳歐珀主張建新橋提升運能，若牽涉中央各部會，他負責協調整合，環評部分得按部就班，工期方面應運用新技術縮短期程，設法在五到六年之間完成，回應地方的需求。
四工處曾為噶瑪蘭大橋安檢，橋體結構符合安全標準，不過，橋體離水面太近，即出水高度不足，盼建新橋強化宜蘭縣台二線交通動線。
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