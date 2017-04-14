〈北部〉小檔案：噶瑪蘭大橋

2017-04-14

噶瑪蘭大橋設計使用年限50年，目前橋齡36年，橋面寬度12公尺，南北各一線車道，常有大貨車行駛，車輛超車時險象環生。

噶瑪蘭大橋（台2線）跨越蘭陽溪，與上游的蘭陽大橋（台9線），均為宜蘭縣重要的南北向橋樑，比較靠近海岸的噶瑪蘭大橋，車流量不若蘭陽大橋，仍是地方上不可或缺的行車路線。

宜蘭縣境的台2線，頭城鎮南下壯圍鄉、五結鄉到蘇澳鎮，拓寬為四線道，噶瑪蘭大橋順利改建拓寬，才算完成最後的拼圖。

（記者江志雄整理）