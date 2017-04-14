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MLB Live》殷仔首局3上3下 隊友滿貫砲助陣！ 懸宕20年的掩埋場該有答案了
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉小檔案：噶瑪蘭大橋

2017-04-14

噶瑪蘭大橋設計使用年限50年，目前橋齡36年，橋面寬度12公尺，南北各一線車道，常有大貨車行駛，車輛超車時險象環生。

噶瑪蘭大橋（台2線）跨越蘭陽溪，與上游的蘭陽大橋（台9線），均為宜蘭縣重要的南北向橋樑，比較靠近海岸的噶瑪蘭大橋，車流量不若蘭陽大橋，仍是地方上不可或缺的行車路線。

宜蘭縣境的台2線，頭城鎮南下壯圍鄉、五結鄉到蘇澳鎮，拓寬為四線道，噶瑪蘭大橋順利改建拓寬，才算完成最後的拼圖。

（記者江志雄整理）

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  • 宜蘭縣噶瑪蘭大橋只有二線道，五結鄉地方人士盼改建拓寬。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣噶瑪蘭大橋只有二線道，五結鄉地方人士盼改建拓寬。（記者江志雄攝）

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