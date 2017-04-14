〈北部〉花蓮直航曼谷 6月底前開航
〔記者王錦義／花蓮報導〕近年來因沒有國際航班，被網友戲稱一點都不國際的花蓮國際機場終於要擺脫惡名！繼直飛香港後，在花蓮縣政府、行政院東部服務中心與交通部觀光局合作，越捷航空「曼谷─花蓮」直航包機近日拍板定案，預計暑假前開航。
預計5天一班 促成泰國旅客訪花
縣府表示，越捷航空「曼谷─花蓮」直航包機近日將拍板定案，預定今年六月底前成行，班次為五天一班，將可促成泰國旅客訪花五天四夜的行程，屆時將增加以花蓮為旅遊重點區域的國外旅客，活絡花蓮觀光市場，也能讓花蓮民眾出國更加便利。
立委蕭美琴說，花蓮觀光產業近年雖因政治因素帶來不小衝擊，但此時也是改變花蓮觀光產業高度依賴低價中客團的最佳時機，盼藉由旅遊環境及品質的提升，讓日韓、歐美及東南亞等國家遊客更有意願到花蓮深度旅遊。
自去年開放泰國來台免簽證，至今短短半年期間泰國遊客量成長八成，她除要求政府研擬延長免簽政策、並加強花東地區觀光在泰、韓等國家的行銷，以延長外籍人士停留花蓮時間，對於花蓮觀光發展才有長遠永續效益。
交通部觀光局將在本月底安排台泰觀光業者洽談會，媒合台灣、泰國旅行業者行程安排事宜，希望讓旅客遊程進行能更為順暢。
許傳盛則說，花東有不同於泰國的自然美景與旅遊特色，例如賞鯨、泛舟、特色部落、熱氣球節等等，都是讓泰國人民有高度興趣的旅遊行程；過去他多次邀集相關單位與民航業者，積極洽談包機直航花蓮方案，目前東南亞國家、日韓等地為主要洽談對象。
許傳盛說，外交部將泰國及汶萊國民來台免簽證措施試辦期延長到明年七月底，而去年底交通部觀光局補貼香港─花蓮包機直航營運亮眼，多次增班提供服務，讓香港到花蓮自由行的旅客大增，突破「雞蛋放在同一個籃子裡」的觀光模式。
越南最大廉價航空公司「越捷航空」以空姐穿比基尼打廣告一炮而紅，目前在台灣已有飛航台中到胡志明市定期航班，未來花蓮、曼谷的直航包機班次，可能是一週內有一到二班來回，詳細細節內容，還要由航空業者、觀光局等單位進一步洽談。
看更多！請加入自由時報粉絲團
中油計畫在觀音區觀塘工業區一帶設立第三天然氣接收站，由於預定地就位在珍貴藻礁地景上，桃園在地聯盟理事長潘忠政不滿市長鄭文燦坐視不管，指控鄭文燦「背信忘義」，強調指控有憑有據，不怕鄭文燦提告；市府農業局…
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 降雨趨緩升溫5度！週末假期好天氣
- JHBL國中籃球聯賽》金華爆冷遭逆轉 無緣4強
- 《方包正型》1
- 恰恰紀錄年 「四死球破千」中職第1人
- 眾女模拚素顏賣茶 安娜李為年輕人發聲
- 降蘭嶼遇強風 德安飛機撞護欄 客驚逃4傷
- 《小包有戲》3
- 聯航暴力逐客 王牌大律師：芝加哥市府也要負責
- 震懾金正恩 傳美方海豹部隊演練斬首行動
- 《粉嫩錶情》1
- 川普：將處理北韓問題 認習近平會力助
- 網球》謝淑薇攜手羅國搭檔 直落二勇闖瑞士賽四強
- 《晶妙絕倫》緻密深邃
- 戴戴穩居球后 瑪琳回升第二
- 杜特蒂遭中警告後 不去南海登島插旗了
- 自由談》李凈瑜不比秋菊打官司
- 宏達電行動健康照護檢測儀獲大獎
- 向俄翻臉 川普指關係跌停
- 日巡賽東建盃 詹世昌並列50名
- 蘋果跨足醫療祕密計畫 研發血糖感測器
- 中國霾害 最大不確定因素
- 小熊領冠戒好嗨 道奇首打席轟醒
- 植入「人工電子眼」成功 視障重見光明
- 天心談藤愛 幸福獨一無二
- 川普稱美俄關係將會好轉
- 《粉嫩錶情》4
- 杜汶澤狠嗆曾志偉 黃秋生暗指該反省
- 媽呀太正了！ 林明禎的半百媽超逆齡
- 盜刷亡母信用卡 花了47萬銀行不知
- 《小包有戲》2
- V20放大絕 LG買一送一
- 胡智為3A首勝 教頭讚主宰比賽
- 第3次被「家蜂」螫 婦人休克險送命
- 陳偉殷拚開季二連勝 今日賽事預告與轉播
- 《天下》金牌服務業 中信銀奪第一
- 裕日車首季EPS上看6元 iTIIDA全球首發
- 法拉利違規硬轉 騎士挨撞臉骨折
- 打擊降溫 中職投手大進化
標題：〈北部〉花蓮直航曼谷 6月底前開航
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email