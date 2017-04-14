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〈北部〉花蓮直航曼谷 6月底前開航

2017-04-14

〔記者王錦義／花蓮報導〕近年來因沒有國際航班，被網友戲稱一點都不國際的花蓮國際機場終於要擺脫惡名！繼直飛香港後，在花蓮縣政府、行政院東部服務中心與交通部觀光局合作，越捷航空「曼谷─花蓮」直航包機近日拍板定案，預計暑假前開航。

預計5天一班 促成泰國旅客訪花

縣府表示，越捷航空「曼谷─花蓮」直航包機近日將拍板定案，預定今年六月底前成行，班次為五天一班，將可促成泰國旅客訪花五天四夜的行程，屆時將增加以花蓮為旅遊重點區域的國外旅客，活絡花蓮觀光市場，也能讓花蓮民眾出國更加便利。

立委蕭美琴說，花蓮觀光產業近年雖因政治因素帶來不小衝擊，但此時也是改變花蓮觀光產業高度依賴低價中客團的最佳時機，盼藉由旅遊環境及品質的提升，讓日韓、歐美及東南亞等國家遊客更有意願到花蓮深度旅遊。

自去年開放泰國來台免簽證，至今短短半年期間泰國遊客量成長八成，她除要求政府研擬延長免簽政策、並加強花東地區觀光在泰、韓等國家的行銷，以延長外籍人士停留花蓮時間，對於花蓮觀光發展才有長遠永續效益。

交通部觀光局將在本月底安排台泰觀光業者洽談會，媒合台灣、泰國旅行業者行程安排事宜，希望讓旅客遊程進行能更為順暢。

許傳盛則說，花東有不同於泰國的自然美景與旅遊特色，例如賞鯨、泛舟、特色部落、熱氣球節等等，都是讓泰國人民有高度興趣的旅遊行程；過去他多次邀集相關單位與民航業者，積極洽談包機直航花蓮方案，目前東南亞國家、日韓等地為主要洽談對象。

許傳盛說，外交部將泰國及汶萊國民來台免簽證措施試辦期延長到明年七月底，而去年底交通部觀光局補貼香港─花蓮包機直航營運亮眼，多次增班提供服務，讓香港到花蓮自由行的旅客大增，突破「雞蛋放在同一個籃子裡」的觀光模式。

越南最大廉價航空公司「越捷航空」以空姐穿比基尼打廣告一炮而紅，目前在台灣已有飛航台中到胡志明市定期航班，未來花蓮、曼谷的直航包機班次，可能是一週內有一到二班來回，詳細細節內容，還要由航空業者、觀光局等單位進一步洽談。

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  • 立委蕭美琴、行政院東部服務中心執行長許傳盛與越捷航空台灣總代理董事長陶世龍（中）洽談曼谷、花蓮包機航班。（蕭美琴辦公室提供）

    立委蕭美琴、行政院東部服務中心執行長許傳盛與越捷航空台灣總代理董事長陶世龍（中）洽談曼谷、花蓮包機航班。（蕭美琴辦公室提供）

  • 花蓮國際機場今年暑假將有飛曼谷的直航包機。（記者王錦義攝）

    花蓮國際機場今年暑假將有飛曼谷的直航包機。（記者王錦義攝）

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