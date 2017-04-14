〈北部〉花蓮直航曼谷 6月底前開航

2017-04-14

〔記者王錦義／花蓮報導〕近年來因沒有國際航班，被網友戲稱一點都不國際的花蓮國際機場終於要擺脫惡名！繼直飛香港後，在花蓮縣政府、行政院東部服務中心與交通部觀光局合作，越捷航空「曼谷─花蓮」直航包機近日拍板定案，預計暑假前開航。

預計5天一班 促成泰國旅客訪花

縣府表示，越捷航空「曼谷─花蓮」直航包機近日將拍板定案，預定今年六月底前成行，班次為五天一班，將可促成泰國旅客訪花五天四夜的行程，屆時將增加以花蓮為旅遊重點區域的國外旅客，活絡花蓮觀光市場，也能讓花蓮民眾出國更加便利。

立委蕭美琴說，花蓮觀光產業近年雖因政治因素帶來不小衝擊，但此時也是改變花蓮觀光產業高度依賴低價中客團的最佳時機，盼藉由旅遊環境及品質的提升，讓日韓、歐美及東南亞等國家遊客更有意願到花蓮深度旅遊。

自去年開放泰國來台免簽證，至今短短半年期間泰國遊客量成長八成，她除要求政府研擬延長免簽政策、並加強花東地區觀光在泰、韓等國家的行銷，以延長外籍人士停留花蓮時間，對於花蓮觀光發展才有長遠永續效益。

交通部觀光局將在本月底安排台泰觀光業者洽談會，媒合台灣、泰國旅行業者行程安排事宜，希望讓旅客遊程進行能更為順暢。

許傳盛則說，花東有不同於泰國的自然美景與旅遊特色，例如賞鯨、泛舟、特色部落、熱氣球節等等，都是讓泰國人民有高度興趣的旅遊行程；過去他多次邀集相關單位與民航業者，積極洽談包機直航花蓮方案，目前東南亞國家、日韓等地為主要洽談對象。

許傳盛說，外交部將泰國及汶萊國民來台免簽證措施試辦期延長到明年七月底，而去年底交通部觀光局補貼香港─花蓮包機直航營運亮眼，多次增班提供服務，讓香港到花蓮自由行的旅客大增，突破「雞蛋放在同一個籃子裡」的觀光模式。

越南最大廉價航空公司「越捷航空」以空姐穿比基尼打廣告一炮而紅，目前在台灣已有飛航台中到胡志明市定期航班，未來花蓮、曼谷的直航包機班次，可能是一週內有一到二班來回，詳細細節內容，還要由航空業者、觀光局等單位進一步洽談。