〈北部〉疏解1.5倍車流 寶山路調撥車道動工

2017-04-14

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市寶山路段調撥車道建置計畫昨天開工動土，工程經費兩千八百五十萬元，預計六月底完工，七月啟用，將提高一．五倍疏解率，改善市區往科學園區交通。

市府交通處表示，將先在寶山路二○○巷至高翠路口路段建置調播車道門架、沿途架設車道指示燈與資訊可變標誌、監視系統及E-TAG偵測器。

接著高翠路至寶山路四五二巷口路段將拆除分隔島、移除植栽，規劃為寬敞四線道；上列兩路段全線進行鋪面更新與管線地下化。

交通處說，完工啟用後，上午七到九點尖峰時段往園區車道將由兩車道調整為三車道，預計增加五十％道路容量、一．五倍疏解率，若以此時段入區車輛約三○○五車次計算，可節省五萬分鐘。

昨天仙宮里長莫克雄、高峰里長郭朋鑫與多名里民到場，向市長林智堅遞交陳情書，他們憂心未來往市區方向只剩一條車道，恐造成汽、機車爭道，威脅居民載送小孩安全與增加車輛廢氣。

市府交通處回應，上路實施前，相關配套措施如應變計畫、車道寬調整、車種及時段管制及指引指示標誌標線等，均會依據當地里民建議調整。