〈北部〉2.44億追加減預算案 竹市議會通過

2017-04-14

協商不成 三讀照案通過

〔記者傅潮標／竹市報導〕新竹市政府提出二億四千四百多萬元追加減預算案，議會昨天召開臨時會審議，國民黨團質疑浮濫編列，主張刪減一千五百萬元，經協商不成，在表決前集體退席抗議。議會最後未透過表決，三讀照案通過。

市府表示，感謝議會支持，將會善用每筆經費建設新竹市，增進市民福祉。

市府所提追加減預算案包括中央補助款（含墊付轉正）二億一千二百多萬元，引發歧見的是另一筆有關活動、建設、宣傳費等市款實際政務支出三千一百多萬元。

執政的民進黨團希望全數通過以利市政推動；國民黨團則質疑浮濫編列、浪費公帑，要求對半刪減一千五百萬元；無黨籍的新民意問政聯盟黨團基於看緊市民荷包與兼顧市政建設，主張對宜撙節項目刪減二百萬元。

各黨團連日協商未達成共識，昨天議長謝文進考量議事運作和諧，一度裁示休息繼續協商，仍無交集。

民進黨議員認為黨團已協商溝通過，建議停止討論，逕行表決。

面臨表決 國民黨團退席

國民黨團書記長林耕仁，在議長徵詢出席議員是否逕行表決後發言表示，如主席裁示逕行表決，國民黨團退出，隨即與其他國民黨議員集體離席。但會議仍持續進行，最後未經表決，無異議照案通過。

林耕仁表示，去年底總預算通過至今才幾個月，很多預算還沒用，市府又將去年刪除的部分原封不動編回送到議會，根本沒有急迫性與必要性，浮濫編列浪費公帑，國民黨主張刪除一千五百萬元，是經嚴格逐項討論，監督市政，向市民負責，但在議會是較少數，不希望用表決處理 ，因此集體退席表達抗議。

市府回應，此次提案有必要性與急迫性，過去也有前例可循，國民黨執政時期如九十九年三月十七日、一○一年四月卅日都曾提出追加減預算案。

民進黨新竹市黨部主委、市議員曾資程表示，市府此案有助帶動地方產業、觀光及經濟發展，國民黨團對於執意要刪減的預算，應訴之以理，尋求支持，不必要離開議場放棄監督市政的職責。