| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB Live》殷仔首局3上3下 隊友滿貫砲助陣！ 懸宕20年的掩埋場該有答案了
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉保育藻礁號召陳情 「我是觀音人」臉書一度遭議員關閉

2017-04-14

王浩宇創立 給潘忠政管理權限

〔記者邱奕統／桃園報導〕中油公司擬在觀音區觀塘工業區一帶設立第三天然氣接收站，當地有珍貴的藻礁，引起環保團體強烈反對，「桃園在地聯盟」理事長潘忠政等人透過「我是觀音人」臉書粉絲團，號召民眾十五日到總統府前向蔡英文總統陳情，未料，「我是觀音人」粉絲團被關閉，在潘忠政抗議後才恢復，他怒批，關心藻礁存亡竟然也會被打壓。

指觀點未相近 與藻礁議題無關

市議員王浩宇回應說，「我是觀音人」粉絲團是他創立的，自始至終都是他所擁有，因為不住觀音且考量與在地合作，當初才會賦予潘忠政的管理權限，在這段期間，粉絲團的一些文章觀點未必與他的想法接近，但外界總是誤認為與他有關，造成他很多困擾，加上粉絲團也進行議會監督，他自己又是議員，產生「監督者就是被監督者」的情形，所以才會選擇關團，與藻礁議題無關，請外界不要誤解。

王切割權限轉移 臉書恢復運作

潘忠政表示，為喚起政府重視藻礁生態，他透過各個宣傳管道號召民眾明天上街表達理念，在臉書部分，除了個人臉書，也透過「珍愛藻礁」、「我是觀音人」等粉絲團宣傳，獲得不少網友支持。

他說，「我是觀音人」粉絲團確實是王浩宇創立，但王浩宇有賦予他管理權限，在實際運作上也都是他花時間、心血在經營，導向成一個公益為主的粉絲團，迄今已有二萬多人按讚關注。

潘忠政指出，沒想到在十一日晚間，他的管理權限先是無預警被移除，緊接著粉絲團也無預警被關閉，他打電話詢問王浩宇，王回說，這段期間的部分文章已造成他的困擾，因此關閉粉絲團。

潘忠政說，經他據理力爭，王浩宇在十二日中午錄了一段影片宣告與「我是觀音人」粉絲團切割後，將粉絲團權限轉移給他，粉絲團目前才得以恢復運作，他不敢相信保育藻礁竟會受到打壓，強調絕不退縮。

廣告
  • 市議員王浩宇錄製影片，宣布離開「我是觀音人」粉絲團。（記者邱奕統翻攝）

    市議員王浩宇錄製影片，宣布離開「我是觀音人」粉絲團。（記者邱奕統翻攝）

  • 潘忠政長期關心藻礁。未料，「我是觀音人」臉書粉絲團被市議員王浩宇關閉，在潘忠政抗議後才恢復。（翻攝潘忠政臉書）

    潘忠政長期關心藻礁。未料，「我是觀音人」臉書粉絲團被市議員王浩宇關閉，在潘忠政抗議後才恢復。（翻攝潘忠政臉書）

  • 桃園市沿海的藻礁地形約從七千年前開始生長。（記者邱奕統攝）

    桃園市沿海的藻礁地形約從七千年前開始生長。（記者邱奕統攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
環團批市長「背信忘義」 鄭文燦：開發應遵守保育規範 立場未改變

中油計畫在觀音區觀塘工業區一帶設立第三天然氣接收站，由於預定地就位在珍貴藻礁地景上，桃園在地聯盟理事長潘忠政不滿市長鄭文燦坐視不管，指控鄭文燦「背信忘義」，強調指控有憑有據，不怕鄭文燦提告；市府農業局…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦肉
韓式✧泡菜豬肝燒
輕鬆煮✧雙菇蒸蛋
這樣洗鮮蚵好乾淨！
轉寄

標題：〈北部〉保育藻礁號召陳情 「我是觀音人」臉書一度遭議員關閉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月14日‧星期五‧丁酉年三月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.