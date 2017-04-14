〈北部〉保育藻礁號召陳情 「我是觀音人」臉書一度遭議員關閉

2017-04-14

王浩宇創立 給潘忠政管理權限

〔記者邱奕統／桃園報導〕中油公司擬在觀音區觀塘工業區一帶設立第三天然氣接收站，當地有珍貴的藻礁，引起環保團體強烈反對，「桃園在地聯盟」理事長潘忠政等人透過「我是觀音人」臉書粉絲團，號召民眾十五日到總統府前向蔡英文總統陳情，未料，「我是觀音人」粉絲團被關閉，在潘忠政抗議後才恢復，他怒批，關心藻礁存亡竟然也會被打壓。

指觀點未相近 與藻礁議題無關

市議員王浩宇回應說，「我是觀音人」粉絲團是他創立的，自始至終都是他所擁有，因為不住觀音且考量與在地合作，當初才會賦予潘忠政的管理權限，在這段期間，粉絲團的一些文章觀點未必與他的想法接近，但外界總是誤認為與他有關，造成他很多困擾，加上粉絲團也進行議會監督，他自己又是議員，產生「監督者就是被監督者」的情形，所以才會選擇關團，與藻礁議題無關，請外界不要誤解。

王切割權限轉移 臉書恢復運作

潘忠政表示，為喚起政府重視藻礁生態，他透過各個宣傳管道號召民眾明天上街表達理念，在臉書部分，除了個人臉書，也透過「珍愛藻礁」、「我是觀音人」等粉絲團宣傳，獲得不少網友支持。

他說，「我是觀音人」粉絲團確實是王浩宇創立，但王浩宇有賦予他管理權限，在實際運作上也都是他花時間、心血在經營，導向成一個公益為主的粉絲團，迄今已有二萬多人按讚關注。

潘忠政指出，沒想到在十一日晚間，他的管理權限先是無預警被移除，緊接著粉絲團也無預警被關閉，他打電話詢問王浩宇，王回說，這段期間的部分文章已造成他的困擾，因此關閉粉絲團。

潘忠政說，經他據理力爭，王浩宇在十二日中午錄了一段影片宣告與「我是觀音人」粉絲團切割後，將粉絲團權限轉移給他，粉絲團目前才得以恢復運作，他不敢相信保育藻礁竟會受到打壓，強調絕不退縮。