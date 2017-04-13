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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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〈北部〉忽冷忽熱 稻熱病蠢動

2017-04-13

近期受鋒面影響，花蓮地區天氣陰晴不定，氣溫忽冷忽熱，日夜溫差大，濕度增高，誘發稻熱病狀況加劇，花蓮農改場田間監測調查發現，已有約一成稻田發生稻熱病，提醒農友應加強巡視田區，若發出現病斑，應及早採行防治或預防性防治措施，並避免過量施用氮肥，以避免稻熱病情況惡化。（圖文：記者游太郎）

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  • 近期受鋒面影響，花蓮地區天氣陰晴不定，氣溫忽冷忽熱，日夜溫差大，濕度增高，誘發稻熱病狀況加劇，花蓮農改場田間監測調查發現，已有約一成稻田發生稻熱病，提醒農友應加強巡視田區，若發出現病斑，應及早採行防治或預防性防治措施，並避免過量施用氮肥，以避免稻熱病情況惡化。（圖文：記者游太郎）

    近期受鋒面影響，花蓮地區天氣陰晴不定，氣溫忽冷忽熱，日夜溫差大，濕度增高，誘發稻熱病狀況加劇，花蓮農改場田間監測調查發現，已有約一成稻田發生稻熱病，提醒農友應加強巡視田區，若發出現病斑，應及早採行防治或預防性防治措施，並避免過量施用氮肥，以避免稻熱病情況惡化。（圖文：記者游太郎）

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