〈北部〉宜市萬人路跑 拜廟祈福熱身

2017-04-13

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕身障人士也能參加的路跑，「宜蘭熊讚萬人公益路跑」四月十六日開跑，有十三名身障朋友共襄盛舉，昨在宜蘭市新福宮舉辦祈福儀式；市長江聰淵歡迎大家一起來探訪宜蘭這片美麗的土地。

宜蘭市公所舉辦熊讚萬人公益路跑，十六日從宜蘭運動公園出發，行經宜科一路，讓跑者欣賞蘭陽平原田野風光；宜蘭市公所昨依循古禮，在宜蘭新福宮辦理祈福儀式，祈求關聖帝君、福德正神庇祐平安。

「以前路跑兩個字好像跟我們無關，沒想到還能跟孩子一起跑。」參與的身障朋友大部分需要使用輪椅，身障朋友林冠良說，詢問主辦單位確定可以參加後，就找了許多身障朋友一起參與。

市公所表示，這次有一萬六千多人參與，除了宜蘭縣民，還有包括基隆、高雄、屏東，遠至離島澎湖、金門等地朋友，主辦單位除了準備參賽獎勵品，還贈「熊讚吊飾」。