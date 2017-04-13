〈北部〉最想要的母親節禮 植物人兒叫媽
2017-04-13
〔記者江志雄／宜蘭報導〕「想聽到兒子再叫我一聲媽媽！」創世基金會羅東分院昨為植物人的媽媽們提前慶祝母親節，被問到最想要的母親節禮物，楊媽媽說，只盼病榻上兒子能再開口叫她「媽媽」，淚眼散發出母愛光輝。
創世羅東分院安置的植物人楊淳博，民國九十二年大學畢業後，暫住新北市姊姊家，不料因電線走火，造成一氧化碳中毒成了植物人，被送回宜蘭縣蘇澳老家由父母照顧，父親賣掉賴以為生的漁船為愛子遍尋名醫，情況沒有起色，兩老心力交瘁，一○四年把兒子送到創世羅東分院接受照顧。
六十二歲楊媽媽說，老么淳博從小乖巧聽話，想不到突如其來意外，人生從彩色變黑白，今年卅八歲的他，已在病榻上躺了十四年。
楊媽媽表示，為了醫治楊淳博，他們散盡家產仍不悔，對她而言，最好的母親節禮物就是阿博能再叫她一聲「媽媽」，這個願望雖然年年落空，但在有生之年，她仍會繼續等下去。
羅東鎮漢民社區銀髮族美少女合唱團昨到創世羅東分院，合唱台語歌曲「阿母的手」，獻給植物人的母親；另，院方獲愛心廠商贊助，義賣三款母親節蛋糕，即日受理預購，所得作為院內植物人安養基金，電話03-9533468。
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