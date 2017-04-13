〈北部〉《小檔案》KIPP 成功所需的品格

2017-04-13

KIPP源自美國，是Knowledge Is Power Program（知識就是力量計畫）的縮寫，是美國最大的公辦民營學校體系，全美有超過200所KIPP學校，有超過9成6的學生來自資源缺乏的移民社區的弱勢、中輟學生，盡其所能幫助經濟弱勢孩童考上大學，以脫離貧困，有高達93％進入大學。

學校為提昇學生的學習表現，辦學重點「51％的品格教育＋49％的基本學力」，所稱的「品格」並非台灣習稱的道德教育，而是「成功所需的品格」，包括熱情、堅毅、樂觀、自制。（記者花孟璟整理）