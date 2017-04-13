〈北部〉公辦民營 玉里三民國小8月引進KIPP

2017-04-13

誠致教育基金會接手

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣將有第一所國小轉型公辦民營學校。玉里鎮三民國小全校不到四十個學生，今年八月後將轉型，由財團法人誠致教育基金會申請通過，今年八月一日起成為「KIPP成功品格學校」，希望翻轉偏鄉教育。

學校為提昇學生的學習表現，辦學重點「五十一％的品格教育＋四十九％的基本學力」，所稱的「品格」並非台灣習稱的道德教育，而是「成功所需的品格」，包括熱情、堅毅、樂觀、自制。

受到少子化的影響，花蓮縣一百廿五所中小學，有四十一校全校不到五十人，也因此教育部一○三年公佈「公立國小及國中委託私人辦理條例」，鼓勵五十人以下小型學校公辦民營，委託民間組織經營特色學校。

引進美國「KIPP學校」的財團法人誠致教育基金會提出申請，花蓮縣教育審議委員會上月通過委託案，由該基金會辦理該校國小、附設幼兒園業務，委託期從今年八月一日起到一百一十二年七月卅一日，共計六年。

縣府教育處長劉美珍說，將轉型的三民國小學生數三十八人，未來將採自由學區，最多可招收六十人，學校不提供住宿；縣府則將維持既有的經費補助、人事員額，現有的老師已陸續接受KIPP計畫的受訓。

未來課程將採用KIPP自編教材，辦學重點「五十一％的品格教育、四十九％的基本學力」，基金會並承諾提升偏鄉學生基礎學力達到全縣前廿％，而每年除了政府補助，基金會也會額外投入一百萬至三百萬元，提昇辦學績效。

劉美珍表示，三民國小公辦民營後，收費仍和公立學校一樣，包括花蓮學生免學雜、簿本費及免費營養午餐。