〈北部〉世界閱讀日 邱鏡淳變國王說故事
2017-04-13
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長邱鏡淳為了小朋友學會「變身」且一年一次選在「世界閱讀日」。昨天他配合縣府文化局長張宜真「魔法公主」的裝扮，變身成了「森林國王」，兩人一起當起說書人，捧著新竹縣「六家庄的故事」讓所有小朋友在習慣聽各式各樣外國童話、寓言、繪本書外，也能開始學著聽自己家鄉的故事。
配合今年「世界閱讀日」，縣立圖書館的「竹縣幸福閱讀」系列活動，將從本週六、十五日起一直到五月七日為止。活動將以圖書館故事城堡的「家長學堂」拉開序幕，跟大家聊如何引爆孩子學習的動機。
文化局長張宜真說，從前年五月到去年四月，縣立圖書館入館人數約六十二萬人次，但自去年五月兒童閱讀館開張後迄今，已有至少七十萬人次入館享受書香。
此外，文化、環保兩局也合作，在全縣十三個鄉鎮市、共四十七個地點，分別提供好書和回收再利用的電冰箱當做「行動書櫃」，讓大家隨手可得書本。至於一年一度的好書交換將在五月三日下午進行，意者可以現在就翻箱倒櫃好好清倉準備。
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