| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉世界閱讀日 邱鏡淳變國王說故事

2017-04-13

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣長邱鏡淳為了小朋友學會「變身」且一年一次選在「世界閱讀日」。昨天他配合縣府文化局長張宜真「魔法公主」的裝扮，變身成了「森林國王」，兩人一起當起說書人，捧著新竹縣「六家庄的故事」讓所有小朋友在習慣聽各式各樣外國童話、寓言、繪本書外，也能開始學著聽自己家鄉的故事。

配合今年「世界閱讀日」，縣立圖書館的「竹縣幸福閱讀」系列活動，將從本週六、十五日起一直到五月七日為止。活動將以圖書館故事城堡的「家長學堂」拉開序幕，跟大家聊如何引爆孩子學習的動機。

文化局長張宜真說，從前年五月到去年四月，縣立圖書館入館人數約六十二萬人次，但自去年五月兒童閱讀館開張後迄今，已有至少七十萬人次入館享受書香。

此外，文化、環保兩局也合作，在全縣十三個鄉鎮市、共四十七個地點，分別提供好書和回收再利用的電冰箱當做「行動書櫃」，讓大家隨手可得書本。至於一年一度的好書交換將在五月三日下午進行，意者可以現在就翻箱倒櫃好好清倉準備。

廣告
  • 新竹縣長邱鏡淳（後排中左）、縣府文化局長張宜真（後排中右），昨天各自變身「森林國王」、「魔法公主」當起說書人，帶小朋友閱讀。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳（後排中左）、縣府文化局長張宜真（後排中右），昨天各自變身「森林國王」、「魔法公主」當起說書人，帶小朋友閱讀。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
中豐北路交流道做「半套」桃市議員盼先「南入」

建議做南下入口匝道 好轉乘機捷規劃中的國道一號五楊高架位於中壢區的中豐北路交流道，由於興建費用高昂，交通部國工局擬先做「半套」，擬提供「北上…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：〈北部〉世界閱讀日 邱鏡淳變國王說故事


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.