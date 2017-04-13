〈北部〉通霄國中女壘 全國甲組壘球賽亞軍

2017-04-13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄國中女壘隊不少隊員來自單親、隔代教養或清寒家庭，但她們在壘球場上努力揮灑，參與今年全國甲組壘球聯賽，屢獲佳績，雖在冠軍戰一分飲恨，奪得亞軍，但卻寫下苗縣及校史最佳紀錄。

「這是國中最後一次比賽，只想全力以赴，呈現出最精采的比賽！」國三隊長吳亭葳說，雖與冠軍擦肩而過，但也留下國中生涯最燦爛的記憶。

總教練黃淑琴說，學校女壘隊雖然成績不錯，可惜參加最重要的全國甲組壘球聯賽一直未獲得突破，去年更只獲得第八名黯然收尾。

黃淑琴說，球隊於四強賽時，一路落後對手，但在最後一局反攻，成功逆轉勝，晉級冠軍賽，雖最後一分飲恨，奪下亞軍，但比賽過程中屢次演出逆轉勝，也顯見學生的心理層面的成長，讓人感到欣慰。

校長吳鈺崧則說，感謝地方企業和人士的熱情贊助，讓女壘隊能夠有充裕經費為校爭光，學校並提供外地招生，歡迎有興趣的學生到通霄國中女壘隊，為榮譽和青春奮戰。