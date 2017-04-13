〈北部〉繳停車費沒發票 民眾質疑逃漏稅
2017-04-13
民眾：之前承包業者有開發票
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市汽車路邊停車收費委外一年多，除超商繳費，民眾之前到承包商中興電工嘟嘟房據點繳費，都有開立發票，但近來卻只有收據，民眾懷疑逃漏稅？財政部中區國稅局苗栗分局表示，公有路邊停車費依法屬規費，開立收據即可，之前可能為廠商對稅法認知落差，已函文輔導修正。
國稅局：屬規費 開收據即可
苗栗市公所整頓市區停車秩序，於前年九月起，針對市內十餘條主要道路路段，採行公有路邊汽車停車格收費，每小時收費廿元，委由中興電工嘟嘟房執行。
但近來有民眾反映，過去持繳費單到中興電工嘟嘟房設置在苗栗市公有停一停車場的收費亭，或市公所二樓工務課及苗栗市至公路五七五號的苗栗營運處，繳費都有開立發票，但現在都僅開立收據。
張姓市民認為，公所既然已將收費委由中興電工嘟嘟房辦理，金額由中興電工嘟嘟房收取，理應開立發票，若僅開立收據，似乎有逃漏稅之嫌。
國稅局苗栗分局說明，各級政府管理的公有路邊停車格，是依據「停車場法」規定設置停車場作業基金專款專用，且停車費係依該法授權由地方政府所訂並經地方議會審議通過之收費標準收取，而民眾如未繳費，可依道路交通管理處罰條例規定裁罰者，則該停車費收入屬具有規費性質，與一般銷售貨物或勞務之行為不同，非屬營業稅課稅範圍。
已函文中興電工 要求修正
對於中興電工嘟嘟房之前開立發票為憑證，國稅局苗栗分局認為依法不符，已函文告知；苗栗市公所工務課也於四月一日起公告並請中興電工修正。
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