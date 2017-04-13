〈北部〉實現20年前構想 關西爭取鳥嘴山引水
取代鳳山溪水 供全鎮民飲用
〔記者黃美珠／關西報導〕想喝乾淨好水，新竹縣關西鎮代會主席劉德樑爭取實現廿年前，當時鎮長黃國憲和代表會主席陳德田想在金錦山區攔截野溪，引水取代鳳山溪水給全鎮鄉親喝的構想，今天將會同水公司實勘，研究有無可能直接把未受污染的鳥嘴山下野溪原水，用蓋攔河堰儲、取方式，讓大家可以喝得更健康。
關西鎮代會今與水公司實勘
有鄉親擔心會不會因此導致攔河堰下游的河川生態丕變？或是鳳山溪水枯竭？劉德樑說，鳥嘴山下的水系很多，金山、錦山兩里佈滿大小野溪就可見一斑，擇一條野溪局部截水，應該不會導致鳳山溪乾涸，對生態的衝擊應該也相對有限。
新竹縣生態休閒發展協會總幹事劉創盛說，此工法確實「不影響」該條野溪下游的生態，但是主因在當地的溪水水量不夠所致。但該把隱藏在馬武督溪等現在的取水口上游污染源統統截、除，才是正道。
鳳山溪上游發生污染事件
劉德樑說，目前關西淨水場的取水口在鳳山溪渡船頭段水域，但是上游的新城溪、粗坑溪各自有化工廠、高球場、或國道廢水等污染問題。
為了讓鄉親能喝乾淨的好水，廿年前，當時的鎮長黃國憲就未雨綢繆爭取到省府補助，在金山、錦山各興建一個儲水量約五百公噸的儲水槽，計畫在未受污染的馬武督探索森林彩虹瀑布下游、長星橋附近，攔截野溪新建類似「小水庫」的設施，直接供水給全鎮鄉親飲用，後來卻疑似廢省而中斷。
黃國憲表示，當時確實是曾想將這兩個儲水槽儲存的山泉水轉供全鎮民眾使用，但就是卡在水源不足，才會沒有施設攔河堰，最後就轉而只供金山、錦山兩里里民飲用。
水公司：水質必須經過檢驗
水公司三區處表示，關西淨水場的水源已經不足，金錦山泉水的水量應該也有類似的問題，另外當地水質必須經過檢驗，下游的私人水權也還有待協調，然後再進行整體評估。
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