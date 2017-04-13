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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A21環北站 生活機能完善

2017-04-13

後續A22、A23站工程 進度40％

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園機場捷運A21環北站位於中壢區中豐北路一段、環北路交叉口，是目前機場捷運通車的南端終點站，機捷中壢延伸線後續的A22老街溪站、A23中壢車站工程，目前進度四十％，配合桃園鐵路地下化，「鐵路在上、捷運在下」已完成設計，未來捷運綠線與A23站串連後將成「口字型」環狀捷運，大幅提升交通效益。

A21環北站是地下二層的車站，內部有一座寬達一六．四公尺的島式月台，在月台層與穿堂層之間、穿堂層與地面層之間都設有樓梯、電扶梯，站內設計呼應在地客庄文化，大量採用桐花作為設計意象。

環北站附近的政府機關、公共設施和景點很多，包括中壢區公所、市府青年事務局、中壢高商、老街溪、光明公園、SOGO百貨中壢店、中壢觀光夜市、古華花園飯店等，生活機能完善。

環北站有十二條公車路線連接，站區旁設置YouBike租賃站，一旁的停車場可停汽車一三二輛、機車二七五輛、自行車四十二輛，從四月二日起收費。

市府都市發展局指出，環北站周邊整體開發計畫由內政部都委會審議中，預計今年底以前審定，再由市府地政局辦理區段徵收開發，此區鄰近中壢區中心，功能定位為「地區轉運中心站」，規劃交通轉運設施，建構地區完善交通路網，另規劃地方所需的公共設施用地，包括興南國中遷校的校地，改善當地就學問題。

市府交通局表示，A21站延伸到台鐵中壢火車站工程，全長二．○六公里，由環北站起，從中壢區中豐路南行地下穿越民宅後，沿中正路銜接至中壢火車站，沿線設置A22站、A23站（與中壢火車站共構）二座地下車站，總經費一三八億元，預計一○八年三月完成主結構工程。

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  • A21環北站是機場捷運南端終點站。（記者李容萍攝）

    A21環北站是機場捷運南端終點站。（記者李容萍攝）

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