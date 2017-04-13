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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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〈北部〉《小檔案》員山人的共同記憶

2017-04-13

宜蘭在日治時期的軍事戰略地位，屬於太平洋前線，國軍時期又是台灣海峽的戰略後方；由於戰後大環境的戰略定位，宜蘭部隊使用的營舍，多屬於新兵訓練、設備維修、守備訓練為主，而非作戰部隊。

員山鄉是宜蘭縣擁有豐富軍事地景風貌的鄉鎮，留下很多日治時期軍事遺跡，例如飛行場、機堡、坑道等，還有許多戰後軍事基地，例如金六結、通信兵學校、鴨母寮營區與外員山營區，也因此擁有許多眷村，形成完整的軍事廊帶。

員山公園處處可見軍事歷史足跡，民國88年國軍蘭陽師戰車營慷慨捐贈M24霞飛式坦克2輛，陳列在公園供民眾觀賞，這類型坦克是二戰後第一輛可空運的坦克，火力強大。

爬上公園階梯，還可以看到佔地約12坪的忠烈祠，前身是日治時期的宜蘭神社遺址，後改為宜蘭忠烈祠。（記者簡惠茹整理）

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