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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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〈北部〉外員山裝甲車營區 登錄歷史建築

2017-04-13

宜蘭縣府規劃童玩公園

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣過去唯一的裝甲車營，位於員山鄉外員山營區與鴨母寮營區，民國五十一年建造而成，兩營區皆在民國一○三年撤出；外員山營區被宜蘭縣文化局登錄為歷史建築，縣府將在舊營區規劃童玩公園，賦予新的意義。

宜蘭縣政府文化局委託台灣大學建築與城鄉研究發展基金會宜蘭分會，與劉可強建築師事務所規劃童玩公園，主要場地就是在外員山營區，副會長李慈穎表示，外員山營區是二次世界大戰後國軍到宜蘭設立的早期基地，也是宜蘭最早的裝甲（戰）車營。

外員山戰營部隊人數四百到五百人，營區面積二．一五公頃，李慈穎說，營區以大草坪為中心，周圍環繞庫房，以前做為阿兵哥的大通鋪與營房，後方則是彈藥庫和防爆牆及裝甲車的維修廠，營區內四百棵樹木密布於一層樓的營舍周邊，更呈現遮蔽掩護軍事基地的景觀特質。

「戰車、坦克列隊出巡是員山人的回憶。」李慈穎指出，裝甲車移防過程會發出巨大聲響與震動，是員山鄉民共同回憶，而一排排戰車沿著河堤開到宜蘭火車站，再往新竹營區駐防，營區與在地歷史記憶有深厚連結。

縣文化局表示，目前員山公園內的兩台M二四型霞飛式坦克車，就是營區於民國八十八年致贈給員山鄉公所，是二次大戰後台灣接收的美援軍事裝備，國軍撤退來台初期，物資相對拮据，外員山也展現當時的營建特色，是典型國軍自行設計、士兵自力營造而成的小型營區。

文化局指出，營區棚架與廣場、道路尺度與形式，都反映出戰車軍備運行和維修的需求，營區規模雖小，但基本內容皆備，設計格局又凸顯軍事管理的象徵意涵，呈現國軍軍營群落秩序典型，包含平行連棟建築和戶外空間向心設計，極具特色，文化局提報為歷史建築，獲審查通過。

外員山營區將轉型成「童玩公園」基地使用，縣文化局說，營區已規劃為童玩公園主場地之一，希望結合周邊軍事地景、人文據點發展，童玩公園基礎工程已經發包，近期會進場動工施作。

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  • 營區內防爆牆，後方就是彈藥庫。（記者簡惠茹攝）

    營區內防爆牆，後方就是彈藥庫。（記者簡惠茹攝）

  • 裝甲車移防是員山人共同記憶。（記者簡惠茹攝）

    裝甲車移防是員山人共同記憶。（記者簡惠茹攝）

  • 外員山營區被登錄為歷史建築。（記者簡惠茹攝）

    外員山營區被登錄為歷史建築。（記者簡惠茹攝）

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