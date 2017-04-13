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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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〈北部〉拚前瞻建設 林智堅將赴日取經

2017-04-13

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市長林智堅十八日到廿二日將率主管赴日參訪，針對前瞻基礎建設的「新竹輕軌」、「大車站計畫」，參訪日本北九州市高架輕軌及岡山車站東西口連通和福岡巨蛋棒球場，期許觀摩日本的成功經驗，有助於未來推動新竹車站前後站跨站平台及建置大新竹輕軌路網參考。

18日至22日參訪九州高架輕軌等建設

此次出國參訪是林智堅上任後第二次率團出訪，五天內有十三個參訪行程，主要聚焦前瞻基礎建設項目，包括到北九州市聽取建置並營運「小倉線」單軌電車廠商的簡報，並試乘長度八點八公里、有十三個車站的高架輕軌。

此外，林智堅也會拜訪姊妹市岡山市政府，參訪岡山車站東西口連通工程及岡山市區輕軌，岡山車站過去也有東出口、西出口的隔閡問題，就像竹市前、後站發展的落差，後來岡山市推動東西口連通，在軌道上方及軌道地下闢建自由通道，縫合東西兩側居民的阻絕，跨站通道內並設置商業空間，活絡車站。

此外，岡山車站東側出口有兼具轉運及分流功能的人工地盤，讓小汽車、計程車和公車分流，搭配標誌導引，有效達到人車分流。這些建設經驗都是市府推動大車站計畫的參考，期許能有效解決新竹車站現今面臨的狀況。

此外，林智堅也會參訪日本職棒軟銀鷹隊的主場福岡巨蛋棒球場，做為竹市拆除四十一年新竹棒球場並重建的參考，市府積極爭取前瞻基礎建設八億元補助，決定原地新建嶄新的球場，提供球迷高品質的觀賽環境，參訪福岡巨蛋，希望汲取球場設計經驗，做為未來施工參考。

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  • 新竹市長林智堅下週將率團訪問日本北九州和岡山，圖為日前總統前來宣布竹市前瞻計畫建設案。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅下週將率團訪問日本北九州和岡山，圖為日前總統前來宣布竹市前瞻計畫建設案。（資料照，記者洪美秀攝）

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