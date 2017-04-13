〈北部〉大湖區農會解雇員工敗訴 大樓被查封
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖區農會人事又起風波！農會總幹事徐欽志於上屆任期，與前任理事長吳東衡的角力，人事屢掀波瀾；不料，農會又被指控不當解雇員工，並被判決敗訴，但農會卻未讓這名解雇張姓員工復職，張姓員工不滿，再向法院聲請強制執行，爭取損失薪資四十多萬元，搞得農會信用部大樓昨天被查封。
總幹事：尊重法院 將與律師研議
對於信用部大樓被查封，徐欽志表示，當時判斷張姓員工不適合繼續在農會就職，去年七月一日才會做出解聘決定。既然法院採取動作，農會尊重法院，將聘請律師研商如何對應，並強調「農會不是付不起張姓員工薪資，只是要釐清到底該付多少」。
張姓員工指控，他於去年七月，遭農會以不正當理由解聘，不滿工作權益受損，向苗栗地院提起勞資爭議訴訟，經法院審理，今年二月份判決他勝訴，但農會不但不理會法院判決，他於三月間寄出存證信函，要求讓他復職，不料，農會竟是又召開人事會議，再度解聘他。
張姓員工除痛斥農會霸道蠻橫，也認為他於「非自願性離職」後，損失四十多萬元薪水收入，向法院聲請強制執行，苗栗地院人員昨下午前往農會信用部大樓，貼上封條。
徐欽志說，當時張姓員工提起訴訟後，法院並未傳喚他出庭作證，而張姓員工寄來存證信函的時候，正值農會改選期間，總幹事人事權被凍結，無法召開人事會議討論張姓員工人事案；農會改選後，召開會議，仍議決解聘張姓員工。
農會大樓被貼封條 不影響辦公
徐欽志說，農會大樓被貼上封條，他還是第一次碰到，希望不要因為農會被貼封條，影響大家對農會運作的信心。
法界人士指出，大湖區農會信用部大樓被貼封條，是禁止農會對於該棟大樓產權，不得進行處分、或移轉，但人員依舊可以進出，員工仍可以在裡頭辦公。
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標題：〈北部〉大湖區農會解雇員工敗訴 大樓被查封
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