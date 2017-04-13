〈北部〉中豐北路交流道做「半套」桃市議員盼先「南入」
建議做南下入口匝道 好轉乘機捷
〔記者謝武雄／桃園報導〕規劃中的國道一號五楊高架位於中壢區的中豐北路交流道，由於興建費用高昂，交通部國工局擬先做「半套」，擬提供「北上入口、南下出口」的匝道，只有往返中壢以北的民眾受惠；市議員謝彰文批評說，交流道出口在機場捷運A21環北站旁，可方便民眾轉搭機捷，但「北上入口、南下出口」匝道讓南桃園民眾享受不到，北桃園民眾不可能南下轉搭機捷，建議先做「南下入口、北上出口」匝道。
考量車流 國工局要先建北上入口
市長鄭文燦表示，這項工程由交通部國工局設計施工，並非市府主導，因為國工局無法籌措「全套」經費才會先做「半套」，施工順序是以車流量做為考量。由於北上的車流量占八成，所以國工局才會先做「北上入口、南下出口」匝道，供中壢區往返北部民眾使用，未來等經費足夠後，國工局會繼續施作「南下入口、北上出口」匝道。
他指出，原本中豐北路交流道採取苜蓿葉形設計，但興建費用高達七十億元，其中用地費就要六十億元，目前已改為較簡單的鑽石型，國工局擬先針對「北上入口、南下出口」匝道進行施工。
鄭文燦說，機場捷運A21環北站也規劃作為轉運站，包含平鎮、龍潭、楊梅等南桃園的民眾，未來都有平面道路公車路線到達轉運站，方便民眾搭乘捷運。
謝彰文認為，中豐北路交流道位於內壢、中壢交流道的中間，北桃園的民眾不可能從林口、南崁交流道開車到中豐北路交流道轉搭機捷，只有南桃園的民眾會從中壢、幼獅、楊梅交流道到A21環北站轉搭機捷，如果礙於經費只能先做「半套」交流道，也應該先做南下入口、北上出口」匝道。
她表示，如此一來，包含平鎮、楊梅甚至湖口地區，公車業者都會開闢國道客運到機場捷運A21環北站的班車，也能提高機捷A21站的運量。
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