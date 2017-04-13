〈北部〉桃園抗旱 水利署將挖300口戰備井

2017-04-13

市長：抽取地下水 源源不斷

〔記者謝武雄／桃園報導〕一○四年的年初，台灣面臨嚴重乾旱，桃園市當時有多達二萬二千多公頃農田被迫休耕，休耕補償金額超過十九億元，今年水情不佳，水利署將斥資六億元在桃園市開挖三百口戰備水井，可提供十五萬噸原水，供應廿萬戶家庭的一天所需，並搭配中庄調整池等計畫，紓解石門水庫的供水壓力。

市長鄭文燦表示，水利署興建的中庄調整池，容量有四九二萬噸，可提供大湳、板新淨水場約六天的供水，兩處淨水場每天所需用水合計約八十噸，只是中庄調整池等於是平面水庫，水用完就沒了，但戰備水井不一樣，因為是抽取地下水，每天都有源源不斷的水源，石門水庫每天的民生用水量約一二○萬噸，戰備水井每天約可分擔八分之一的民生用水，戰備水井抽取的原水會直接送入自來水淨水場處理。

市府認同 爭取納入前瞻計畫

他說，一○四年年初的旱災，桃園農田水利會灌區休耕面積達二萬二六七七公頃，當時一期稻作每公頃休耕補助八．五萬元，光是桃園灌區的休耕補助就高達十九．二七億元，政府抗旱付出很大成本，對於水利署要在桃園市挖三百口戰備水井，市府非常認同，也爭取納入行政院的前瞻計畫。

鄭文燦表示，石門水庫蓄水量只有兩億多噸，但供水區全年所需原水高達八億多噸，等於一年要用掉四座，只要三個月不進水就會出現乾旱危機。水利署目前推動的「板新淨水場二期計畫」，就是要將板新淨水場改由翡翠水庫供水，降低石門水庫的供水負荷，另外也積極推動水庫清淤排砂計畫，提高石門水庫容量，加上中庄調整池、戰備水井，讓桃園市遠離缺水噩夢。

市府水務局長劉振宇說，桃園市平均每戶人口不到三人，十五萬噸原水可提供廿萬戶家庭一天的使用量，市府每年會檢測戰備水井的水質，部分地下水的鐵、錳含量略高，建議用來沖洗廁所、清潔灑掃等環境衛生使用，不適合飲用或沐浴。