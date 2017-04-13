〈北部〉桃園抗旱 水利署將挖300口戰備井
市長：抽取地下水 源源不斷
〔記者謝武雄／桃園報導〕一○四年的年初，台灣面臨嚴重乾旱，桃園市當時有多達二萬二千多公頃農田被迫休耕，休耕補償金額超過十九億元，今年水情不佳，水利署將斥資六億元在桃園市開挖三百口戰備水井，可提供十五萬噸原水，供應廿萬戶家庭的一天所需，並搭配中庄調整池等計畫，紓解石門水庫的供水壓力。
市長鄭文燦表示，水利署興建的中庄調整池，容量有四九二萬噸，可提供大湳、板新淨水場約六天的供水，兩處淨水場每天所需用水合計約八十噸，只是中庄調整池等於是平面水庫，水用完就沒了，但戰備水井不一樣，因為是抽取地下水，每天都有源源不斷的水源，石門水庫每天的民生用水量約一二○萬噸，戰備水井每天約可分擔八分之一的民生用水，戰備水井抽取的原水會直接送入自來水淨水場處理。
市府認同 爭取納入前瞻計畫
他說，一○四年年初的旱災，桃園農田水利會灌區休耕面積達二萬二六七七公頃，當時一期稻作每公頃休耕補助八．五萬元，光是桃園灌區的休耕補助就高達十九．二七億元，政府抗旱付出很大成本，對於水利署要在桃園市挖三百口戰備水井，市府非常認同，也爭取納入行政院的前瞻計畫。
鄭文燦表示，石門水庫蓄水量只有兩億多噸，但供水區全年所需原水高達八億多噸，等於一年要用掉四座，只要三個月不進水就會出現乾旱危機。水利署目前推動的「板新淨水場二期計畫」，就是要將板新淨水場改由翡翠水庫供水，降低石門水庫的供水負荷，另外也積極推動水庫清淤排砂計畫，提高石門水庫容量，加上中庄調整池、戰備水井，讓桃園市遠離缺水噩夢。
市府水務局長劉振宇說，桃園市平均每戶人口不到三人，十五萬噸原水可提供廿萬戶家庭一天的使用量，市府每年會檢測戰備水井的水質，部分地下水的鐵、錳含量略高，建議用來沖洗廁所、清潔灑掃等環境衛生使用，不適合飲用或沐浴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
建議做南下入口匝道 好轉乘機捷規劃中的國道一號五楊高架位於中壢區的中豐北路交流道，由於興建費用高昂，交通部國工局擬先做「半套」，擬提供「北上…
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 新影片曝光！亞裔醫被拖下機前 員警說這些...
- 經部速准亞泥採礦展限 太魯閣族提訴願
- 杜特蒂收回登中業島插旗誓言
- 大都會7轟炸費城 殷仔明有硬戰
- 晚年孤獨無依 白冰冰為自己修墳
- 冒洋男高富帥 釣多金女戀愛詐財
- 四月狂刷數據 林書豪漂亮收尾
- 產能需求發熱 力成、華東Q2續強
- 女大生整脊整到下體出血 推拿師涉性侵判4年
- 聯合航空乘客掛彩 其實受傷可避免
- 連人權都透過買辦 立委批中國格局低
- 盼台積電根留高雄 台水︰供水無虞
- 「轟」狂兄弟 今拚推高紀錄
- 蛋雕大師廖啟鎮 長恨歌磨了一年
- 證券行情表、證券表格
- 層層鐵窗「鎖」命 機車行夫婦燒死
- 原能會：載運容器為核廢外運先期作業
- 大支打造MC小英 外媒驚艷
- 新南向來台免簽 新增菲律賓
- 司改分組決議》評鑑司法官 人民可直接提案
- 王文洋、呂安妮 「早未住一起 何來分居」
- 單季2033分破隊史 湯斯登基新狼王
- 鼓鼓摔盤開示 「感情世界要單純」
- 自由廣場》談3O與洗錢
- 配合聯國制裁 台灣已禁北韓煤礦進口
- 史上最貴╱每只108鑽 小熊今領冠軍戒
- 國航超賣機位 將列營運評鑑績效
- 自己為愛出走 卻干涉長子戀情
- 福隆沙雕季10年 造13公尺城堡
- 經緯攜手NEC 推人臉辨識無人機
- 台電運核廢容器到蘭嶼 鄉長不准卸貨
- 噁男火車上露鳥 美眉發抖蒐證
- 蘋果供應商地位不保 Dialog股價暴跌
- 「戒」不了的「旗」蹟 印地安人回主場止敗
- 自由廣場》給大鵬部長鼓一次掌
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Legislators pass resolution on Lee Ming-che detention
- 女團私下互譙 逼哭壽星
- 透明貨車上演活春宮！AV女神路邊爽嗑處男
- 神像肚裡小神像 2百年前渡海來台
標題：〈北部〉桃園抗旱 水利署將挖300口戰備井
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email