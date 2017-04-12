〈北部〉宜蘭原救國團大樓 變身市民學習空間

2017-04-12

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市原救國團大樓脫胎換骨，從外觀到內容將煥然一新，不但提供作為終身學習場域與親子館等用途，外表更重新拉皮，將老舊紅磚改造成融入市民之森計畫的綠白外觀，市長江聰淵說，主要希望救國團大樓可以做為公益使用，達到最大效能。

宜蘭市原救國團大樓去年由宜蘭市公所價購地上物後，一到五樓重新規劃空間使用，市長江聰淵說，回收救國團大樓後，市公所與宜蘭縣樂活進修學苑合作，提供地下一樓作為終身學習場域，一、二樓則將作為市公所辦公廳舍與救災指揮中心，三樓將打造宜蘭縣內第一座親子館，四、五樓則規畫作為職訓教室使用，希望讓大樓做到公益、公用。

宜蘭縣樂活進修學苑目前已有三千多名學員，但是卻因為教室空間不足，只能到處尋覓借用場地，宜蘭市公所提供原救國團大樓地下一樓作為教室，讓學員們有地方可以學習，江聰淵說，這裡提供休閒、教育等課程，包含藝術、語言、健身、戲曲、電腦等，讓長輩活到老，樂活到老。

上週原救國團大樓也開始進行外觀拉皮工程，江聰淵表示，結合周邊市民之森計畫，將原本大樓破舊的外觀，改造得美輪美奐，融入城市地景之中，預計三個月後完工。