〈北部〉法律系畢業生當警察 教抓犯人眉角
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里警分局玉里派出所今年一月分發通過警察特考班的實務訓練生莊志源，是世新大學法律系畢業，他到職三個月來成為不少員警的法律諮詢對象，昨天玉里警分局舉辦聯合勤教，他還上台替學長姊上課，說明警方逮捕現行犯的「眉角」！
莊志源以他法律系專長，說明現行犯的「逮捕要件」。他說，依刑事訴訟法八十八條，現行犯得逕行逮捕，目前的爭議點在於「即時」與「比例原則」的認定，如對現行犯的認定太過寬鬆，就可能侵害被逮捕人的人身自由。
而在犯罪實施中、實施後「即時發覺」的當時，依照最高法院九十二年判例「親目看見其實施犯罪行為、或跟蹤搜索發現贓證、或罪證足資證明確有犯行者而言；而且逮捕現行犯時，手段也需符合比例原則。
他也舉多個案例說明哪些現行犯應即時逮捕（加油站搶案）、不應逮捕（雲林某樁腳看完電視外出散步，遭警方押走，家屬一度以為遭人綁架，由於樁腳並非現場買票或買票後而被逮捕，因此屬「違法逮捕」。）
莊志源法律系畢業後、在陸軍航空特戰指揮部八六二旅役畢後，於一○四年通過警察特考，經受訓，今年初分發到玉里擔任實習生。
他說，實習三個月來和學長搭配服勤，發現警察工作內容繁雜，希望透過實際的警察工作瞭解遇到危及狀況時如何即時判斷，將來他要報考檢察官、力挺警察，成為警界、司法界溝通的橋樑；他也說，許多同事聽到他法律系畢業，都找他諮詢法律問題，以民事案件最多，他也很高興能幫到大家。
玉里警分局長鍾德勳說，能有法律系畢業的高材生加入警政工作，希望藉由課程加強基層警員的法律知識，才能在第一時間做出正確處理，他也肯定莊想要考檢察官的志向，也鼓勵所有警察持續進修，提升自我能力。
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