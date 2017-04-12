〈北部〉清水地熱勁好行巴士 最快暑假上路
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣清水地熱公園是著名遊憩區，假日園區停車位一位難求，議長陳文昌協調縣府建設處，盼行駛宜蘭勁好行觀光巴士，昨天會勘行車路線，最快暑假啟航。
宜蘭縣政府經營管理的清水地熱公園，有泡腳池、煮蛋池等設施，雖位處大同鄉偏遠山區，但頗具人氣，去年遊客人數五十五萬六千人次，在縣管十六個風景區中，僅次於冬山鄉梅花湖、礁溪鄉龍潭湖及五峰旗，排名第四位，停車場若停滿兩百五十輛小客車，入口便管制車輛進入。
「縮短時程儘速啟動！」陳文昌建議縣府開闢新的宜蘭勁好行路線，搭載遊客進出清水地熱公園，昨天偕同建設處公共運輸科長鍾瑋、三星鄉代會主席陳文新、國光客運人員勘察路線，原本籌備期半年，陳文昌認為緩不濟急，鍾瑋承諾在暑假旅遊旺季期間上路。
目前規劃的行駛路線，設定為宜蘭勁好行綠線，交由國光客運營運，羅東轉運站發車，行經羅東運動公園、宜農牧場、舊大洲火車站、分洪堰風景區、泛舟終點、三星地區農會青蔥文化館、舊天送埤車站、長埤湖風景區，終點站清水地熱公園，單程三十公里，行車時間九十分鐘，採兩段式收費，最高四十元。
國光客運引進二十人座中巴，車身加以彩繪，凸顯在地特色，假日一天行駛五班次，平日三班次，三星鄉民代表陳世玉說，車票設計可加入「吉祥用語」創意元素，給遊客留作紀念，提升觀光附加價值。
清水地熱公園假日入園人數兩千到三千人次，狹小聯外山路經常大塞車，鍾瑋說，觀光巴士路線籌備，一般行政作業需要半年時間，為回應地方期待，縣府和國光客運會加快腳步，希望暑假開始營運，鼓勵遊客搭乘大眾運輸，避免塞車之苦。
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