〈北部〉夢想翻轉偏鄉童 替代役家變書香站

2017-04-12

陳慶元 三年前辦免費社區課輔

〔記者花孟璟／花蓮報導〕廿七歲的替代役男陳慶元，週一到週五在花蓮縣玉里鎮觀音國小服役、週六日回家，而「家」也是他夢想開始的地方，三年前他在家辦起免費社區課輔，因為當兵課輔也暫停，最近則獲新北市書香協會、扶輪社贊助成立「光復書香小站」，週末假日開放親子免費閱讀！

九年前父母舉家搬到花蓮，台大畢業的陳慶元也到東華念研究所，展開他翻轉偏鄉教育的夢，看見許多小孩子因隔代教養、或父母工作忙碌，成長路上缺乏大人的陪伴，於是他一邊擔任國小代課老師，也把自己家的大門敞開，開辦「光復童工廠」。

這裡假日有免費的課輔班，雖稱「課輔」但並不教學校功課，而是各式各樣的教育實驗，從環境議題、性別議題、土地議題、食品安全、鄉土教育，用淺顯易懂的方式讓孩子認識生活的這塊土地及人們，也希望給孩子多一點文化刺激。

獲團體贊助購書 邀親子假日共讀

去年八月陳慶元入伍服役，申請的還是教育替代役，到更偏遠的玉里觀音國小服役，而「童工廠」也轉型，獲得新北市書香文化推廣協會、台北市西南扶輪社贊助，新購二百多本書，包括三分之一的兒童繪本、以及探討各類議題的青少年、童書，成立「光復書香小站」，也是二個團體在花蓮縣繼瑞穗、西林小站後的第三個據點。

書香小站（光復鄉林森路八號）開放時間是週六上午九點到下午四點、週日下午一點到四點。陳慶元說，書香小站每個週末都有說故事時間，聽完故事書接著就是自由分組閱讀，最希望能有爸媽一起加入親子共讀，一起享受故事的樂趣。

他說，今年八月退伍後，仍會繼續應徵代課老師，哪裡有需要他就往哪裡去。

陳慶元的熱情也感染了爸爸陳天來、媽媽卓綉蓮，加入兒童陪伴義工的行列。目前也在中華民國早療協會西林據點服務的卓綉蓮說，她已當了三年的童工廠義工，自己從不干涉子女想做什麼，支持他就對了。