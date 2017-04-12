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〈北部〉學齡前幼童塗氟 須至醫療院所掛號

2017-04-12

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市學齡前的幼童家長注意了！衛生局指出，因衛福部來函公告辦理兒童塗氟保健服務應在特約醫事服務機構內執行，因此未來將不再提供幼兒園巡迴塗氟服務，家長可帶幼童前往最近的牙醫診所免費塗氟。

新竹市衛生局表示，因衛福部最新公告修正內容，未來申請辦理兒童塗氟保健社區巡迴服務，僅限原住民族地區、偏遠及離島地區。今年竹市學齡前口腔健康檢查雖仍由牙醫師公會協助進行，但塗氟服務則需回到醫療機構或診所執行。

竹市衛生局表示，全國五歲兒童齲齒率高達七十九．三％，兒童口腔健康仍需加強宣導，提醒家長要幫小朋友做口腔檢查與保健，六歲以下的幼童，每半年可免費塗氟一次，但需負擔掛號費用。

針對這項政策的改變，有家長投訴說，學齡前幼童每半年可免費塗氟一次，過去都是由幼兒園協助完成，如今要家長帶孩子到牙醫診所塗氟，徒增家長不便，家長必須多花時間帶幼童到牙醫診所塗氟，且需負擔額外的掛號費用，質疑為何要取消這項幼兒園巡迴塗氟服務。

衛生局表示，過去都是協請牙醫師公會到各幼兒園提供義務的免費塗氟服務和口腔健康檢查，今年開始雖仍會進行口腔健康檢查，但不再提供塗氟服務，因衛福部認為新竹市非屬偏鄉或離島地區，因此政策有所改變，請家長注意，可帶幼童到就近的牙醫診所檢查和塗氟。

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